"Промените в правилника за работа на Народното събрание са „скандални”. След като бъдат приети те, ще бъде пресилено да се говори за опозиция, защото ние ще бъдем лишени от повечето способи и механизми в парламента. Надявам се това да е временно отношение на управляващото мнозинство към работата в НС”, заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът от "Демократична България" Свилен Трифонов.

По думите му тези промени от страна на управляващото мнозинство ни връщат десетки години назад във времето. "Заимстват се норми, които са прилагани при управлението на Тройната коалиция и първите правителства на Бойко Борисов", коментира депутатът.

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

"Категорично подкрепяме предложението за промяна на депутатските заплати. Проблемът е, че управляващите не казват по какъв начин и какъв ще бъде механизмът, за да стигне до това решение. За нас е важно да бъде направена реформа в тази сфера без да има привилегировани", каза още Трифонов.

