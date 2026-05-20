Два дни, изпълнени с емоции, ценни съвети и десетки споделени истории – така премина тазгодишното издание на двудневното събитие за бременни и родители организирано от „Ох, на мама!“ и НетИнфо, което се проведе на 16 и 17 май в зала 8 на НДК.

В ролята на модератори влязоха харизматичните водещи на форума - Диляна Георгиева (@dilianadare), чието забавно съдържание в социалните мрежи за живота на майка с три деца вдъхновява хиляди, и Илиян Любомиров – творчески директор и добре познат глас от рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

Снимка: КДТ за NetInfo

Събитието събра на едно място бъдещи родители, майки, татковци, специалисти и много деца. А първият ден на „Ох, на мама!“ постави вдъхновяващото начало на двудневния маратон, доказвайки че говоренето за родителството открито и без табута е по-важно от всякога.

Форумът предизвика огромен интерес, а залата се оказа тясна за всички желаещи. Всяка една от лекциите се слушаше с голямо внимание, като присъстващите се възползваха от възможността активно да задават своите въпроси на най-утвърдените специалисти у нас.

Снимка: КДТ за NetInfo

Емоционално начало и първи стъпки в майчинството

Първият ден от събитието беше открит от прекрасната радиоводеща от „Тройка на разсъмване“ Милена Златкова. С много емоция тя говори за важността на осъзнатото родителство, добротата и личния пример. Думите ѝ бяха посрещнати с бурни аплодисменти и поставиха силно и емоционално начало на първия ден от „Ох, на мама!“ 2026.

Медицински напредък, превенция и грижа за бременната

Следващата лекция в програмата беше на д-р Димитър Георгиев, който представи темата „Силата на генетиката в съвременната медицина“. По достъпен и изключително интересен начин той разказа как развитието на генетичните изследвания променя възможностите за ранна диагностика, превенцията и проследяването.

След кратка кафе пауза вниманието на публиката привлече лекцията на д-р Десислава Йорданова, посветена на растежа и хормоналното развитие при децата. С много внимание и професионализъм тя обясни колко важно е родителите да наблюдават развитието на своите деца още от най-ранна възраст и кога е необходимо да потърсят консултация със специалист.

Сред най-очакваните лекции в програмата беше и участието на д-р Иван Вецев, който говори по темата за рисковата бременност и необходимостта от навременно проследяване и специализирана грижа.

Темата за желязодефицитната анемия при бременни беше представена от д-р Мартина Латкова, която обърна внимание на един от най-често срещаните проблеми по време на бременността.

Снимка: КДТ за NetInfo

Подготовка за раждането и практически съвети за ежедневието

С много внимание и полезни практически съвети премина и лекцията на Динка Негалова от Алианс на българските акушерки на тема „Към родилната зала без паника: Кога да тръгнем, какво да носим и кой да бъде до нас“.

Следобедната програма продължи с лекцията на прекрасната Ева Веселинова на тема „Възстановяване след бременността: Личният подход“. Темата предизвика силен интерес сред присъстващите майки, тъй като постави акцент върху периода след раждането – време, което често остава на заден план, въпреки че е изключително важно както за физическото, така и за емоционалното възстановяване на жената.

Снимка: КДТ за NetInfo

С практична и изключително полезна тема продължи и лекцията на Атанас Чолаков – „Как да изберем бебешка количка и столче за кола“.

Атанас Чолаков даде много практични насоки и полезни примери от реалния живот, а след края на лекцията десетки родители останаха с допълнителни въпроси и желание за консултации.

Здраве, детски сън и споделени емоции

Една от темите, която предизвика най-много въпроси и интерес сред родителите, беше лекцията на д-р Тодор Тодоров – „Малките коремчета и големите предизвикателства: Как да облекчим коликите“. С много внимание и разбиране към притесненията на младите семейства той говори за едно от най-честите предизвикателства в първите месеци след раждането.

Темата за грижата за бебешката кожа беше представена от д-р Мариела Клаклова, която насочи вниманието към ежедневните навици и малките детайли, имащи значение за комфорта на най-малките. Тя обясни как правилната грижа още в първите месеци може да помогне за предпазване на чувствителната кожа от раздразнения и дискомфорт.

Особено емоционален момент от програмата беше разговорът на тема „Да говорим открито за постродилната депресия“ с Ипси Иванова и Валентина Димитрова.

Снимка: КДТ за NetInfo

Планиране на бъдещето и големите житейски промени

Темата за прохождането и двигателното развитие на децата беше във фокуса на лекцията на д-р Стефан Церовски – „Първите стъпки през погледа на ортопеда“. С много внимание към притесненията на родителите той разясни кои са нормалните етапи в развитието на детето.

С много спокойствие и внимание към нуждите на най-малките Магдалена Дойчинова – детски психолог и консултант по детски сън, представи темата „Сънят на бебето от 0 до 1 година: Как да изградим здравословни навици“.

Темата за финансовото планиране също намери своето място в програмата на „Ох, на мама!“. В лекцията „Малки стъпки към голямото бъдеще: Финанси за деца и родители“ Илияна Демирова обърна внимание на спокойствието и сигурността, които добрата финансова подготовка може да даде на всяко семейство.

Снимка: КДТ за NetInfo

Финалната лекция в програмата беше посветена на една от най-емоционалните крачки за всяко семейство – тръгването на ясла и детска градина. Антонина Кенова – активист и майка на дете със СОП, говори открито за притесненията, адаптацията и предизвикателствата, през които преминават както децата, така и техните родители в този важен период.

В края на първия ден бяха раздадени награди осигурени от партьорите на събитието на специална томбола.

Така първият ден на „Ох, на мама!“ 2026 се превърна не просто във форум, а в истинска среща на родители, специалисти и семейства, обединени от желанието да бъдат по-спокойни, по-информирани и по-уверени по пътя на родителството.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies, Future, Valentis, НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , нашите основни спонсори Sopharmacy/Nanibell, BioGaia®, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, Нечовешки магазини, BebeMax, BIODERMA, както и на нашите партньори Crazy Kids, Кendy Pharma, ДКЦ Неоклиник, Kaloo, Lilliputiens, One – Eco, NelVA, ASTRATEX, МетЛайф България, Goto jewellery and diamonds, Natur Pharma, BioNino, Little Treasures Kids Yoga, DEVIN Изворна, Термо Смарт ЕООД, Бочко, Матернеа, Ecowell, ECOS3, PartyFox, Huggy Bear, Candy Baby, Bilka, Info DAR, Светулка, издателство „Ентусиаст“, My Toy, Издателство МАМА ЗНАЕ, Престиж Wellness, Pepco , Bio Amica, Biozin Kids, Zepter, Chicco, LLumar Bulgaria, Fashion Days, Детска кухня Юначе, A-Derma, Baci Dolci

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).

Редактор: Станимира Шикова