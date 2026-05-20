Наследството, което получаваме, е тежко. Министерството на туризма се е превърнало в деинституционализиран орган със сериозно намален административен капацитет. Разполагаме със силно ограничени, а на места и практически липсващи финансови ресурси. Това заяви на брифинг министърът на туризма Илин Димитров.

По думите му, ако бъдат изпълнени поетите ангажименти от предишния министър и от предходната година, на практика Министерството ще разполага с минимални средства до края на годината. "Пространството ни за действие е силно ограничено. Рамката за националната програма и националната реклама е приета в последния ден на служебния кабинет - на 7 май, което допълнително ни поставя в затруднена ситуация", посочи той.

И подчерта, че има забавени административни процедури, излезли извън всякакви разумни срокове, което се дължи основно на намаления административен капацитет. Той даде и няколко примера. "Първо - забавянето по Гаранционния фонд за туроператорите. По тази процедура се работи повече от четири години, а тя все още не е приключила. Имаме и регламент за краткосрочното настаняване, чийто краен срок за въвеждане в България е днес. Както виждате, той все още не е влязъл в сила и е на много ранен етап на подготовка в министерството", изтъкна министърът на туризма.

Налице са и изтекли договори за поддръжка на жизненоважни системи, чийто договори са изтекли отдавна и не са подновени.

"Съществуват и редица разходи с трудно защитима целесъобразност. Тези пана около вас (бел. ред. паната в залата на пресконференцията), макар да правят залата по-красива, струват около 50 000 лева, заедно с продължението им в коридора. Одитът все още тече, но си запазвам правото своевременно да ви информирам при настъпване на нови обстоятелства, каквито най-вероятно няма да липсват", допълни Димитров.

Министърът на туризма представи и програмата на ведомството, която е публична и достъпна на интернет страницата на министерството. "Тя ще бъде подробно разписана в управленската ни програма и се основава на пет основни стълба", обясни той.

