Всички туристически резервации, които идват от Близкия изток, са отменени. Българският туризъм е изправен пред сериозни изпитания не само заради отменените резервации, но и заради кризата с горивата, повишаването на цените на основните хранителни продукти, увеличаването на цената на електроенергията, адаптацията към еврото и намаленото потребление в следствие на тези фактори. Това заяви в ефира на NOVA NEWS Атанас Димитров от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

"Предложихме пакет от мерки, с който да се стимулира входящият туризъм. Апелираме към българските граждани постоянно да избират българското. Ваучерите са още един финансов инструмент, за да се стимулира вътрешното потребление. Повдигнахме още веднъж темата за диференцирана ставка на данък добавена стойност на ресторантите и заведенията за обществено хранене и развлечение", каза Димитров по отношение на спешните мерки, за които браншът настоява.

Ресторантьори и хотелиери настояват за 9% ДДС и държавна подкрепа

"Очакваме да се вземат някакви мерки към бизнеса. Трябва да се прекрати отпуската на парламента и да се направи предложение за въвеждане на диференцирана мярка за намаление на ДДС, за да можем да се справим", заяви той.

Димитров коментира още, че в един от големите столични райони в рамките на 25 дена от месец март са затворени девет ресторанта.

