Новият председател беше определен с правителствено решение
Вицепремиерът Иво Христов поема Централната комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Председател на Комисията следва да бъде заместник министър-председател, определен с правителствено решение съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Досега комисията оглавяваше бившият служебен вицепремиер по европейските средства Мария Недина. Тя встъпи в длъжност като председател на контролния орган на 5-и март тази година.
Източник: Министерски съвет
