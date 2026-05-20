Вицепремиерът Иво Христов поема Централната комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Председател на Комисията следва да бъде заместник министър-председател, определен с правителствено решение съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия

Досега комисията оглавяваше бившият служебен вицепремиер по европейските средства Мария Недина. Тя встъпи в длъжност като председател на контролния орган на 5-и март тази година.

