В живата колекция на зала "Тропик" в Природонаучния музей в Пловдив можем да се запознаем с едно от най-невероятните създания на планетата, съобщава директорът д-р Огнян Тодоров. Това е раираният тенрек от остров Мадагаскар.

Три невероятни създания, които комуникират помежду си чрез звуци, издавани от триене на бодлички. "От много години се опитваме да ги покажем в експозиция и тази година успяхме", отбелязва д-р Тодоров.

Снимка: РПНМ-Пловдив

Тенрекът е дребен бозайник и единствен представител на своя род. Обитава горите и саваните на Мадагаскар и някои съседни острови. На дължина възрастен екземпляр израства до 30-40 сантиметра. Яде основно безгръбначни, жаби и мишки.

Тенрекът е истинско чудо за еволюцията, пишат от Природонаучния музей. Ендемит за острова и изключително рядко животно в световен мащаб. Той е сред малкото бозайници в света, които общуват чрез акустична ориентация, като издава звуци чрез триене на специалните си бодли – почти като насекомите.

