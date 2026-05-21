Дълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала „Марица“ между Свиленград и ГКПП „Капитан Андреево“, като според шофьори ситуацията вече няколко дни остава напрегната.

Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 километра. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени в две колони.

20-километрова колона от тирове преди ГКПП "Капитан Андреево"

По думите на водачи струпването на тирове създава риск от пътни инциденти, особено при извършване на маневри. Допълнително затруднение е, че на места шофьори се движат и извън превозните си средства, което налага останалите участници в движението да бъдат особено внимателни.

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през „Капитан Андреево“ преминават между 2 500 и 3 000 товарни автомобила.