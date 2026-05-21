Епидемия от ебола в Демократична република Конго (ДРК) и Уганда се разпространява бързо, съобщи Световната здравна организация във вторник. Тестовете показват, че зад огнището стои щамът „Бундибуджо“ – разновидност, за която няма специфично лечение, нито ваксина, съобщава CNN.

Световната здравна организация официално обяви ситуацията за „извънредна в областта на общественото здраве с международно значение“.

Поне един американец, работил в ДРК, е дал положителна проба за вируса, съобщи международната благотворителна организация Serge. От Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) заявиха във вторник, че заразеният ще бъде транспортиран в Германия за лечение.

Колко са починалите и заразените в Конго?

Трудно е да се установи точният брой на заразените с ебола. Д-р Ан Ансия, представител на СЗО в ДРК, заяви във вторник, че има над 500 предполагаеми случая, включително 130 смъртни. Официално потвърдените обаче са само 30.

"Би Би Си" съобщи в сряда, че по данни на СЗО вече има 600 предполагаеми случая на ебола и 139 предполагаеми смъртни случая, като се очаква броят им да нарасне допълнително, предвид времето, необходимо за откриване на вируса.

„Не сме сигурни относно броя на заразените и докъде се е разпространил вирусът“, заяви Ансия. Във вторник генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус каза, че е „дълбоко обезпокоен от мащаба и скоростта на разпространение на заразата“ .

Колко американци са пряко засегнати от епидемията?

Един американец е дал положителна проба за ебола и има симптоми, съобщиха от Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC). Шестима високорискови контактни лица на заразения ще бъдат изведени от засегнатия регион и транспортирани в Европа, съобщиха от CDC във вторник. Петима от тях ще бъдат изпратени в Германия, а шестият - в Чехия.

Пациентът със симптоми - д-р Питър Стафорд, е общ хирург, специализиращ в лечението на изгаряния, който помагал на пациенти в град Буния, съобщиха от Serge. От организацията посочват, че още двама медици – съпругата на Стафорд - д-р Ребека Стафорд, и д-р Патрик Ларошел, може да са били изложени на вируса, но към момента нямат симптоми и продължават да спазват установените протоколи за карантина и наблюдение.

Как се разпространява заболяването?

Учените смятат, че африканските плодоядни прилепи участват в разпространението на ебола, пише CDC. Тези прилепи може да бъдат и източник на вируса и да го предават на други животни чрез контакт със заразени телесни течности или предмети. Когато заразено животно предаде вируса на човек, това се нарича „прескачане на видова бариера“. След първоначалното такова вирусът може да се разпространява от човек на човек. Човек се заразява, когато неговата наранена кожа или лигавици в очите, носа или устата влязат в контакт с:

- Кръв или телесни течности от човек, който е болен или е починал от ебола. Телесните течности включват урина, слюнка, пот, фекалии, повръщано, кърма и околоплодна течност;

- Предмети, замърсени с телесни течности от болен или починал от ебола. Това може да включва дрехи, спално бельо, игли и медицинско оборудване;

- Заразени животни, като прилепи, примати или горски антилопи;

Вирусът може да се предаде при лов, обработка или консумация на заразени животни.

Няма доказателства, че комари или други насекоми разпространяват вирусите, причиняващи ебола.

Кога е възможно предаването?

Хората, болни от ебола, могат да разпространят вируса на други хора, когато започнат да проявяват симптоми. Някои оцелели от ебола все още са носители на вируса, сочи CDC.

Инкубационният период варира от два до 21 дни. Средно обаче симптомите започват да се появяват 8 - 10 дни след експозицията.

Разпространил ли се е вирусът и в други държави?

В Уганда към вторник има два потвърдени случая, сочат данните на Министерството на здравеопазването на страната. Първият е пациент от ДРК, лекуван в здравно заведение в Уганда, но по-късно е починал. Вторият случай също се счита за внесен от ДРК.

Здравните власти в Уганда съобщават, че са активирали мерки за контрол на огнището, включително наблюдение на заболяването, скрининг и готовност за реакция.

Кога се появява това огнище?

На 5 май СЗО е получила сигнал за неизвестно заболяване с висока смъртност в Монгбвалу, в провинция Итури в ДРК, включително за четирима здравни работници, починали в четири поредни дни.

Има ли „нулев пациент“?

От СЗО заявяват, че е имало „критичен четириседмичен пропуск в откриването“ - от момента, в който първият известен пациент се е разболял през април, и иденифицирането на заболяването. Това е позволило на ебола да се разпространява безконтролно.

Д-р Ансия от СЗО заяви, че засега не смята, че нулевият пациент е установен. Тя обаче посочи, че за регион, в който огнищата на ебола са добре познати – последното приключи едва през декември – потвърждаването на диагнозата за щама „Бундибуджо“ е станало бавно. Част от причините са начинът, по който първите пациенти са проявили симптомите си, както и наличните тестове.

Какво се е случило с първия потвърден случай?

Първият потвърден пациент с щама „Бундибуджо“ при настоящото огнище – един от четиримата здравни работници от Монгбвалу – медицинска сестра - е постъпил в болница в Буния на 24 април с неясни симптоми, които можели да бъдат свързани с различни заболявания. Първоначално тя е имала температура, повръщане и силно неразположение. Типичният за ебола симптом – кръвоизливи – се появил едва на петия ден от заразяването, посочва д-р Ансия. В болницата пациентът бил изследван за най-разпространената форма на вируса, свързана с почти всички предишни огнища в ДРК – щама „Заир“, но тестовете били отрицателни.

Пациентът е починал на 5 май.

Без да знаят, че пациентът е бил заразен с ебола и че контактът с тялото може да доведе до заразяване, според здравните власти на ДРК опечалените смятали, че смъртта е причинена от мистична болест, и се събрали на погребение. В региона опечалените традиционно докосват починалия като част от траурния ритуал. Обикновено семейството също измива тялото и го облича за погребението. Тялото било върнато от болницата в Монгбвалу и поставено в ковчег, но още хора били изложени на заразата, след като семейството решило да се откаже от ковчега, разказва Ансия. Често ковчезите са в ограничено количество и според местния обичай починалият се увива в традиционен плат. Д-р Ансия казва, че точно от погребението е започнало и разпространението. Едва по-късно, когато пробите на пациента били изпратени в Киншаса, допълнителни тестове показали, че е бил болен от щама "Бундибуджо".

Откъде се е появил вирусът?

Първите случаи на ебола са идентифицирани през 1976 г. при две едновременни огнища, възникнали в Судан и ДРК, тогава известна като Заир. Учените смятат, че хората са се разболели от ебола за първи път от заразени животни като плодоядни прилепи и маймуни.

Най-голямото огнище е било в Западна Африка през 2014-2016 г. Докладвани са над 28 600 случая, но само 15 261 са потвърдени. Починали са повече от 11 000 души.

Според СЗО през 2018-2020 г. в ДРК е имало друго голямо огнище с 3481 заболели и 2299 смъртни случая. Няколко заразени имало и в Уганда.

В ДРК официално е имало 17 огнища от 1976 г. насам, като последното е възникнало миналата година.

Колко смъртоносна е ебола?

Въпреки че е рядко срещано, учените смятат ебола за тежко и често фатално заболяване, което засяга хора и примати. Според СЗО смъртността варира от 25% до 90%. При първото известно огнище на щама B "Бундибуджо" през 2007 г., смъртността е била 32% .

Каква е разликата в щама при това огнище?

Хората в това огнище са дали положителни проби за щама "Бундибуджо". Известни са шест щама от рода Еболавирус, три от които са причинили големи огнища. Учените за първи път идентифицираха щама "Бундибугьо" през 2007 г. в област Бундибугьо в Западна Уганда, регион по границата с ДРК. Известно е, че "Бундибугьо" е причинил две други документирани огнища: огнището през 2007 г. и второто в ДРК през 2012 г. Смята се, че "Бундибугио" се репликира по-бавно и изглежда по-бавно унищожава имунните клетки от други щамове, показват изследвания. това може да обясни защо огнищата, свързани с този щам, са по-малко смъртоносни. Но по-бавно движещият се вирус понякога може да остане в тялото по-дълго и да причини по-продължителни симптоми.

Има ли лечение или ваксини?

За разлика от ебола в Заир, няма ваксини или специфични лечения за щама на ебола "Бундибуджо", което би могло да затрудни овладяването на епидемията. Поддържащите грижи могат да бъдат полезни, казва СЗО . Това може да включва лечение на дехидратация, поддържане на нивата на кислород и кръвното налягане, контролиране на болката и други.

Има ли ограничения за хора, пътуващи от засегнатата зона?

В понеделник САЩ въведоха ограничения за влизане за всички чужденци, които са били в региона - Уганда, Демократична република Конго, Конго и Южен Судан - през последните 21 дни. САЩ също така повишиха статуса на ДРК до ниво 3, препоръчвайки да се въздържат от всякакви ненужни пътувания до района, където е огнището. Съветът за пътуване за ДРК посочи провинция Итури като зона с повишен риск от ниво 4 (не пътувайте) и каза на американците да не пътуват до района по никаква причина.

„В момента няма случаи на ебола в Америка. Искаме да запазим това и правим всичко възможно, за да подкрепим американците в региона“, заяви в понеделник на събитие в Белия дом Хайди Овъртън, заместник-директор на Съвета за вътрешна политика на Белия дом.

CDC казва, че общият риск за САЩ остава нисък.

Има ли риск от ебола за Европа?

Рискът от разпространение на ебола в Европейския съюз е „много нисък“ и „няма индикации“, че европейците трябва да предприемат допълнителни мерки извън стандартните препоръки за обществено здраве, заяви говорителка на Европейската комисия. „Знаем, че болестите не спират на границите, и това важи и за ебола“, каза говорителката Ева Хърнчирова пред журналисти. Тя добави, че именно поради тази причина Европейският съюз прави „всичко възможно“, за да подкрепи централноафриканския регион, засегнат от епидемията, предаде АФП. „Например, към страната вече пътува хуманитарен въздушен мост, така че скоро ще доставим жизненоважни материали лекарства, защитно оборудване, средства за контрол на инфекциите и палатки“, заяви още говорителят.

Редактор: Цветина Петрова