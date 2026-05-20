Съединените щати подготвят обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро. Те са свързани със свалянето на два самолета на организацията „Брадърс ту дъ Рескю“ през 1996 година.

При инцидента над Карибско море загинаха четирима души. По това време Кастро е министър на отбраната на Куба. Според американски медии обвиненията могат да включват убийство и унищожаване на самолет.

Случаят идва на фона на засилен натиск от администрацията на Доналд Тръмп срещу Куба. От Хавана обвиниха Вашингтон в агресия и намеса във вътрешните работи на страната.

„Това е политически маньовър без никаква правна основа, който има за цел единствено да подкрепи фабрикуван случай, използван като оправдание за безумния план за военна агресия срещу Куба“, написа кубинският държавен глава Мигел Диас-Канел в профила си в X.

