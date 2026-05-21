Една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк бе затворена заради дупка. В резултат бяха анулирани и забавени полети, предаде „Ройтерс”.

Дупката е била открита при рутинна сутрешна проверка. Властите предупредиха, че ще се стигне до отменяне и отлагане на полети, още повече предвид прогнозите за гръмотевични бури.

След катастрофата на летище в Ню Йорк: Очевидци разказват за сблъсъка в Ла Гуардия

По данни на специализирания уебсайт „ФлайтЪуер” (FlightAware) около 200 полета от и до летище „Ла Гуардия” са били анулирани, а 190 - забавени.

Редактор: Ивета Костадинова