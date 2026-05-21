Георги Клисурски се завръща в екипа на кмета на Столична община Васил Терзиев и от 26 май отново ще заеме поста заместник-кмет по направление "Финанси", съобщиха от Столичната община .

Георги Клисурски беше част от екипа на столичния градоначалник от септември 2025 г., след което пое поста служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров. Той е икономист с образование по финанси и държавно управление, придобито в САЩ, и професионален опит в Министерството на финансите.

