Улиците са били залети от кални води

Двама души загинаха през нощта в южния турски град Антакя, след като проливни дъждове предизвикаха срутване на къща и пропадане на път, предаде Анадолската агенция.

Един човек е загинал при рухването на жилищна сграда, а други двама са били извадени живи изпод развалините. Втората жертва е загинала в автомобила си, след като част от пътя пропаднала заради дъждовете. Колата се е подхлъзнала и е паднала в близко речно корито.

Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Турция

Разпространени от местни медии кадри показват улици, залети от бързо движещи се кални води, като много автомобили са частично потопени.

Антакя, разположен на мястото на древния град Антиохия, беше тежко засегнат от разрушителното земетресение през февруари 2023 г., при което по официални данни загинаха над 53 500 души. 

