Улиците са били залети от кални води
Двама души загинаха през нощта в южния турски град Антакя, след като проливни дъждове предизвикаха срутване на къща и пропадане на път, предаде Анадолската агенция.
Един човек е загинал при рухването на жилищна сграда, а други двама са били извадени живи изпод развалините. Втората жертва е загинала в автомобила си, след като част от пътя пропаднала заради дъждовете. Колата се е подхлъзнала и е паднала в близко речно корито.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.— 9 Eylül Gazetesi (@Gazete9Eylul) May 21, 2026
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/xF0JzlJdVi
Разпространени от местни медии кадри показват улици, залети от бързо движещи се кални води, като много автомобили са частично потопени.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.— HatayX (@hatay_x) May 21, 2026
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. pic.twitter.com/SpRBk8Uxqh
Антакя, разположен на мястото на древния град Антиохия, беше тежко засегнат от разрушителното земетресение през февруари 2023 г., при което по официални данни загинаха над 53 500 души.Редактор: Цветина Петрова
