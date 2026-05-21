„Това не е фабрика, в която да се гони скорост, и не може да искаме да се коват по пет закона седмично”, коментира социологът Елена Дариева в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Заедно със социолога Кольо Колев и социалния антрополог Харалан Александров, тримата гости обсъдиха предложените драстични промени в правилника на Народното събрание, опита за административно овладяване на цените и комуникационните послания на управляващите.

Според Дариева промените в парламентарния правилник допълнително овластяват председателя на институцията и ограничават сформирането на временни комисии, вдигайки прага до 48 народни представители. „Явно е, че вече една парламентарна група самостоятелно не може да създава такива комисии, ако не участват ГЕРБ”, обясни тя.

Защо депутатите влязоха в сблъсък за начина на работа в парламента

„Нагледахме се достатъчно на парламенти, които се бяха превърнали не в говорилня, а в селска кръчма и селска седянка”, посочи социологът Кольо Колев. „Съвсем естествено е, че трябва да се сложи край на това”, смята той, но същевременно изрази притеснение относно идеята за 24-часов срок от внасянето на законопроект до неговото разглеждане, тъй като страниците трябва да бъдат осмислени.

Според социалният антрополог Харалан Александров институцията не трябва да бъде конвент, който се занимава с персонални обвинения и произнася присъди. Според него „без надеждна обратна връзка”, каквато е функцията на опозицията, шансовете да се натрупат грешки в едно целеустремено управление рязко нарастват.

По думите на Кольо Колев целта не е да се върнат цените, а да се намали скоростта на инфлацията. „В основата си в крайна сметка са пазарните механизми, които не допускат много драстична намеса, но и с административни мерки държавата все пак не е съвсем безсилна и има огромни лостове чрез данъчната система”, отбеляза социологът. „Ако тръгнеш с административни мерки да бориш пазара, си умрял, истината е в мярата”, категоричен бе той по темата.

„Когато имаме ситуация на олигопол, тоест когато огромна част от връзката между производителя и потребителя минава през тези големи компании, възникват много значими властови дисбаланси”, коментира Харалан Александров. По думите на антрополога в случая не става въпрос за пазар, а за властово отношение, затова той по-скоро подкрепя опита за регулация. „Политиката си струва да се намеси там, където проблемът за властта е сложен на масата, но трябва да го прави интелигентно, деликатно, неконфронтационно и непопулистки”, добави Александров.

Беше обсъдена и комуникацията на управляващите по повод изявление в личния профил на вицепремиера Иво Христов за детоксикация на "Евровизия". „Когато си в такава роля, всяко нещо, което казваш, се чува по много по-различен начин”, обърна внимание Александров. Той предупреди, че предстои обедняване, което изисква много внимание към комуникацията и какви послания се изпращат. „Трябва винаги да имаш хипотеза как те чуват и дали няма да те чуват превратно”, допълни социалният антрополог.

„Наистина е много важно да си дават сметка не толкова какво казват, а как ще го чуят хората”, заключи Кольо Колев по темата с комуникацията на политиците.

