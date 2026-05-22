Снимка: БТА/АП
Стотици жители на столицата на Нуук излязоха на протест на 21 май срещу разширяването на американското консулско присъствие в града.
Демонстрантите преминаха по улиците с плакати и скандирания като „Вървете си у дома, САЩ!“, както и „Не искаме парите ви“, показват видеа, разпространени в социалните мрежи.
Поводът за недоволството е откриването на модернизирано и разширено консулство на Съединени американски щати в центъра на Нуук. Дипломатическата мисия е част от по-широката стратегия на Вашингтон за засилване на присъствието му в Гренландия, на фона на продължаващия интерес на Доналд Тръмп към острова.
Гренландия: Има напредък в преговорите със САЩ, но островът не се продава
Hundreds of demonstrators gathered in Nuuk as the US opened a new consulate in Greenland’s capital, rejecting President Donald Trump’s renewed interest in the semi-autonomous Danish territory and chanting “No means no.” pic.twitter.com/X3DhsHNenB— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 22, 2026
Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен е отказал да присъства на церемонията по откриването, а други официални представители също са се дистанцирали от събитието, позовавайки се на напрегнатия политически климат. Част от местните депутати също са отклонили покани за участие.
These are protesters in Greenland outside the American embassy telling Americans to “go home.”— Brian Allen (@allenanalysis) May 22, 2026
Посланикът на САЩ в Дания Кен Хауъри заяви, че страната му изключва използването на сила и подчерта, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от самите ѝ жители.
🇺🇸🇬🇱 Demonstrators are marching on the new U.S consulate in Nuuk, Greenland— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026
Въпреки тези уверения, събитието подчерта нарастващото обществено напрежение и критичното отношение към засиленото американско присъствие в региона.
