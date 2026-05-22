Дипломатическата мисия е част от по-широката стратегия на Вашингтон за засилване на присъствието

Стотици жители на столицата на Нуук излязоха на протест на 21 май срещу разширяването на американското консулско присъствие в града.

Демонстрантите преминаха по улиците с плакати и скандирания като „Вървете си у дома, САЩ!“, както и „Не искаме парите ви“, показват видеа, разпространени в социалните мрежи.

Поводът за недоволството е откриването на модернизирано и разширено консулство на Съединени американски щати в центъра на Нуук. Дипломатическата мисия е част от по-широката стратегия на Вашингтон за засилване на присъствието му в Гренландия, на фона на продължаващия интерес на Доналд Тръмп към острова.

Гренландия: Има напредък в преговорите със САЩ, но островът не се продава

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен е отказал да присъства на церемонията по откриването, а други официални представители също са се дистанцирали от събитието, позовавайки се на напрегнатия политически климат. Част от местните депутати също са отклонили покани за участие.

Посланикът на САЩ в Дания Кен Хауъри заяви, че страната му изключва използването на сила и подчерта, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от самите ѝ жители.

Въпреки тези уверения, събитието подчерта нарастващото обществено напрежение и критичното отношение към засиленото американско присъствие в региона.

Редактор: Цветина Петкова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking