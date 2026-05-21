Световната здравна организация (СЗО) съобщава, че може да са необходими до девет месеца, преди ваксина срещу щама Бундибуджо да бъде готова, пише "Би Би Си".
Разработват се две възможни „кандидат-ваксини“ срещу този щам, но нито една от тях все още не е преминала клинични изпитвания, заяви съветникът на СЗО д-р Вазее Муорти.
Генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус каза, че има 600 вероятни случая на ебола и 139 вероятни смъртни случая, но се очаква броят им да нараства заради времето, необходимо за откриване на вируса. В разговор с журналисти в Женева той съобщи, че 51 случая са потвърдени в Демократична република Конго, където е бил регистриран първият случай, и два в съседна Уганда.
В неделя СЗО обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение, но уточни, че това не е на ниво пандемия. Тедрос каза, че след заседание във вторник извънредният комитет на организацията е решил, че ситуацията „не е пандемична извънредна ситуация". „СЗО оценява риска от епидемията като висок на национално и регионално ниво и нисък на глобално ниво", обясни той.
