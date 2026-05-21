„Няма ограничаване на права на опозицията с предложенията за изменения в правилника на парламента”, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред журналисти в Рим, предаде специален пратеник на БТА Теодора Цанева.

„Не мога да кажа, че има проблем с правилника”, коментира тя. По думите ѝ изменението му е нещо нормално в началото на всеки парламент. Част от предложенията на „Прогресивна България“ са текстове, които са били налични в правилници назад във времето, посочи Доцова. Тя отбеляза, че измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността.

„Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията”, заяви Доцова относно възраженията на опозицията.

„Няма ограничения на правата на народните представители”, допълни тя. По отношение на т.нар. ден на опозицията единствено отпада изслушването, защото в правилника пише, че парламентарният контрол, част от който е изслушването, е всеки петък в последните три часа от парламентарната седмица. „Подходът, който предлагаме, е парламентарният контрол да се върне там, където доскоро му беше традиционното място”, добави Доцова.

„Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които не се включват в дневния ред. Това е опазено и под никаква форма правата ѝ не са ограничени”, заяви още тя.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и водената от нея парламентарна делегация са на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

В рамките на визитата тя се срещна с председателя на Камарата на депутатите в италианския парламент Лоренцо Фонтана, с когото обсъдиха засилването на диалога на парламентарно ниво между двете държави и предаването на добри практики.

„Днешната среща беше едно добро начало за следващите четири години да има повече комуникация, подобряване на парламентарните отношения между България и Италия. И, разбира се, поканих моя колега на посещение в България, за да затвърдим следващото действие в подобряването на отношенията”, заяви Михаела Доцова пред журналисти след срещата.

Тя посочи, че по време на разговора е благодарила сърдечно за приноса на италианската държава всяка година българска делегация да може да отдаде почит на светите братя Кирил и Методий и да чества подобаващо 24 май. „Потвърдих отново добрите дипломатически отношения между двете държави, които съществуват както на ниво законодателна, така и на ниво изпълнителна власт, добрите икономически отношения, добрите отношения в сферата на отбраната, на културата, на спорта”, каза Доцова. Тя добави, че е благодарила и за шанса България да бъде домакин на старта на колоездачната обиколка на Италия.

„И не на последно място, това, което взаимно си проговорихме и си дадохме дума, е да затвърдим и да подобрим диалога на парламентарно ниво между двете държави, което да може да доведе до предаване на добри практики, което ще допринесе за решаване на съвместни проблеми и за съвместни политики”, заяви председателят на българския парламент.

Михаела Доцова отбеляза, че при формирането на европейските политики в различни сфери, България и Италия доста често имат сходни позиции, като например за бюджета за следващия период, запазването на кохезионните фондове и финансирането на земеделието.

Председателят на Народното събрание каза още, че с италианския си колега са обсъдили международните конфликти, включително и ограничаването на корабоплаването в района на Иран, което „засяга както Италия, така и България и води до галопиращи цени, както на петрола, така и рефлексия в цените“. „В този ред на мисли се обединихме в посока на опазване на мира и приключване на конфликтите във възможно най-скоро време”, допълни тя.

