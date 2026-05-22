Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече твърденията на ДБ, свързващи го с казуса „Осемте джуджета“ и фигурата на Петьо Петров - Еврото, като отхвърли всякаква връзка с тях. В изявлението си той заяви, че никога не е бил част от подобни схеми и определи обвиненията като „клевети“, представляващи политическа атака срещу него и партията му.

„Казал съм, че повече няма да позволяваме да ни клеветят. Не съм бил в „Осемте джуджета“, не ги познавам, не знам кои са“, заяви Борисов. Той подчерта, че не познава и Петьо Петров - Еврото, и определи твърденията за негово участие като „неверни интерпретации без фактическа основа“. Според него някои политици правят изводи, без да разполагат с пълната информация по даден случай.

„Клевети и зависимости“: ДБ атакува Борисов, той отрече връзка с „Осемте джуджета“ и Петьо Еврото

Борисов коментира и казуса с номинациите за европейската прокуратура, като заяви, че правителството не е оказвало политическо влияние върху избора на български представители.

„Готов съм да се явя на детектор на лъжата заедно с Кирил Петков. Той лично ми е казвал, че Теодора Георгиева е използвана като бухалка срещу ГЕРБ“, заяви лидерът на Бойко Борисов по повод скандала с отстранената българска европрокурорка.

Борисов подчерта, че Георгиева е работила срещу ГЕРБ още от самото начало на мандата си. „Когато ИТН ни „чегърташе“, нейният съпруг беше заместник-министър на външните работи. От първия си ден тя действаше срещу ГЕРБ. А сега, когато госпожа Кьовеши обясни защо е била отстранена, изведнъж отново се опитват да изкарат нас виновни“, коментира той пред журналисти в парламента.

По повод твърденията, че българското правителство е повлияло върху процедурата за избор на европейски прокурор, Борисов категорично отрече лична намеса. „Аз не съм променял нищо. Ако Данаил Кирилов си спомня нещо повече, нека той да го каже“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов обяви още, че парламентарната група на ГЕРБ подкрепя възстановяването на антикорупционната комисия. „Надявам се всички да сме си извлекли поука и да сме натрупали достатъчно опит, така че подобни практики да не се повтарят“, каза той.

На въпрос дали се чувства застрашен, след като остана без охрана от НСО, Борисов отговори положително. Той припомни дългогодишната си работа в системата на сигурността и международните операции срещу организираната престъпност. „Като главен секретар на МВР съм ръководил едни от най-големите операции в България и региона. В резултат на това съм получил най-високите полицейски отличия на Франция, Италия, Испания и други държави“, заяви Борисов. Той подчерта, че дори по време на ареста си през 2022 г. е бил под охрана.

Лидерът на ГЕРБ не посочи конкретно от кого се опасява, но намекна, че става дума за човек, чието име започва с буквата „В“.

В изявлението си Борисов свърза опасенията си и с международната обстановка, включително подкрепата на България за Израел и Украйна. Той припомни решенията за военна и логистична подкрепа, вземани от предишни български правителства, както и действията на службите срещу чужди агенти и терористични заплахи.

„Когато предоставихме ракети на Украйна, бяхме предупредени по всички възможни канали, но въпреки това изпълнихме нашите ангажименти към НАТО и евроатлантическите партньори“, заяви Борисов. По думите му впоследствие България е получила международно признание за действията си.

Той коментира и вътрешнополитическите решения около помощта за Украйна, като посочи, че според него Кирил Петков първоначално е имал колебания, докато лидерът на ДПС Делян Пеевски е настоял България ясно да застане зад партньорите си.

„А сега за една нощ решиха, че няма никаква заплаха за мен“, каза още Борисов, уточнявайки, че към момента използва автомобил на парламентарната група.

Редактор: Цветина Петкова