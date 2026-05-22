Представители на „Демократична България“ отправиха обвинения за влияние от лидера на ГЕРБ по назначението на българския европрокурор Теодора Георгиева, както и за участие в казуса „Осемте джуджета“.

Депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов заяви, че „факти излизат всеки ден“ и че нови документи и кореспонденция поставят допълнителни въпроси около действията на правителство на ГЕРБ. Той посочи, че има данни за комуникация, свързана с назначението на Теодора Георгиева като предпочитан кандидат за европрокурор по време на управлението на ГЕРБ, както и твърдения за неверни публични позиции от страна на бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов. „Това показва връзки и зависимости, които трябва да бъдат изяснени“, заяви Божанов, като допълни, че формацията ще настоява за изслушвания в парламентарната правна комисия на Теодора Георгиева, Бойко Борисов, Емилия Русинова и Данаил Кирилов.

По думите на представителите на ДБ част от новите разкрития поставят въпроси за възможни контакти на Бойко Борисов във връзка с казуса около т. нар. „Осемте джуджета“ и фигурата на Петьо Петров - Еврото. Те определиха като „огромен скандал“ твърденията, че влияние по подобни случаи може да достига до европейски институции, и заявиха, че ще настояват за пълно изясняване на всички комуникации и зависимости.

„Ако имаше парламентарна комисия по случая „Еврото“, щеше да има отговори как по време на правителството на „Борисов 3“ се е упражнявало влияние“, посочи Божанов.

Критики към правилника на НС

От „Демократична България“ отправиха остри критики и към приетите промени в правилника на Народното събрание, като заявиха, че новите разпоредби ограничават възможностите на опозицията да инициира парламентарен контрол и временни комисии. Според тях една от най-съществените промени е запазването на изискването за 48 подписа за създаване на временна комисия, което на практика затруднява малките парламентарни групи да поставят въпроси за разследване на съмнителни казуси.

„Една от лошите новини е, че възможността на опозицията да предлага временни комисии остава ограничена. Мнозинството не отстъпи от тези 48 подписа“, заяви депутатът Надежда Йорданова. По думите ѝ това създава сериозна пречка пред ефективния парламентарен контрол и възможността да се разследват случаи с висок обществен интерес. Йорданова подчерта, че именно парламентарните комисии са инструментът, чрез който може да се стигне до „разплитане на зависимости и влияние в системата“.

От ДБ заявиха още, че парламентарният контрол трябва да бъде засилен, а не ограничаван, като подчертаха, че ролята на Народното събрание е да проверява действията на всички останали власти и институции, особено при съмнения за корупция и зависимости на високо ниво.

Редактор: Цветина Петкова