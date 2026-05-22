Временната комисия по правни въпроси се събра на извънредно заседание в петък, 22 май, за да придвижи следващия етап от промените в Наказателно-процесуален кодекс.

Депутатите приеха процедура за изготвяне на общ законопроект, който да обедини трите предложения, одобрени на първо четене на 20 май. Два от тях са внесени от Министерски съвет, а третият - от народния представител Йордан Иванов („Демократична България“).

Председателят на комисията Янка Тянкова от „Прогресивна България“ поиска от членовете на ресорната комисия да изразят мнение дали са съгласи общите законопроекти да не бъдат подлагани на гласуване. Членовете на комисията се съгласиха с това нейно предложение. „Когато се избере постоянната комисия, ако тя реши да приеме някакви временни правила, по които да действа и това изрично да го обективира в някакъв текст, оставяме го за тогава“, заяви Тянкова.

Реформите предвиждат разширяване на правата на гражданите в досъдебното производство, засилване на съдебния контрол и подобряване на механизмите за разследване на случаи, свързани с главния прокурор. Акцент е поставен и върху по-строг контрол върху прокурорските действия и повече гаранции за обвиняемите.

Сред ключовите промени е въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на разследвания за корупционни престъпления, извършвани от лица на висши публични длъжности.

Предлага се този контрол да бъде осъществяван от специално определен съдия от Наказателната колегия на Върховен касационен съд, избран на случаен принцип от предварително утвърден списък.

В пакет от мерки влиза и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа, като целта е да се ограничат потенциални злоупотреби и да се засили съдебният надзор върху досъдебната фаза.

