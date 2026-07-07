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Автори са Никол Вълчева и Виктор Топалов
"Бохемска София" представя нова книга, която прави поредната разходка из историята на столицата. Изданието е двойно - от едната страна е "Кварталаът на артистите", чийто автор е Никол Вълчева, а от другата "Кварталът на художниците" с автор Виктор Топалов.
Вълчева разказа в ефира на "Социална мрежа", че кварталът на артистите е в "Долни Лозенец" - т.нар. журналистически квартал. Там да живели много артисти и театрални творци от от първото поколение от Народния театър. Сред тях са Кръстьо Сарафов, Александър Миленков, Олга Кирчева и много други.
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Младата писателка каза, че духът на книгата е романтичен и вдъхновяващ.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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