"Бохемска София" представя нова книга, която прави поредната разходка из историята на столицата. Изданието е двойно - от едната страна е "Кварталаът на артистите", чийто автор е Никол Вълчева, а от другата "Кварталът на художниците" с автор Виктор Топалов.

Вълчева разказа в ефира на "Социална мрежа", че кварталът на артистите е в "Долни Лозенец" - т.нар. журналистически квартал. Там да живели много артисти и театрални творци от от първото поколение от Народния театър. Сред тях са Кръстьо Сарафов, Александър Миленков, Олга Кирчева и много други.

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Младата писателка каза, че духът на книгата е романтичен и вдъхновяващ.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова