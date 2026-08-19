Над 10 000 противообществени прояви и престъпления са извършени от малолетни и непълнолетни, водени на отчет в детска педагогическа стая през миналата година. Броят им все пак намалява с годините.

Противообществените прояви са с 1000 повече и броят им достига близо 6000. Най-често говорим за бягство от дома или от институцията, в която детето живее. По данни на Националната статистика в рамките на година са регистрирани над 900 такива случая. Сходен е и броят на проявите на насилие и агресия. Под 10% от противообществените прояви се отнасят до употреба на психоактивни вещества, а при 8% става въпрос за непристойно или хулиганско поведение на обществено място. Приблизително толкова са и случаите на отправени обиди и закани.

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При престъпленията най-разпространени са кражбите. През 2025 г. са регистрирани над 2100 и са близо половината от всички престъпления, извършени от деца. Кражбите са основно от магазини и други търговски обекти, а на второ място – от домове. 13% от престъпленията представляват унищожаване и повреждане на имущество, а под 10% от тях са свързани с наркотици. Приблизително толкова са и случаите на хулиганство, както и на нанасяне на телесна повреда.

Наложените възпитателни мерки в рамките на година са близо 7000. 2800 от тях са предупреждения, под надзор на обществен възпитател са поставени 1600 деца, а още 1000 – под надзор на родител или лице, което го замества. 600 от наложените мерки задължават участие в консултации, обучения и програми, а други 300 – в извършване на определена работа в полза на обществото.

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През миналата година от НСИ преброяват точно 7892 деца, водени на отчет в детска педагогическа стая, като всяко пето от тях е на възраст между 8 и 13 години, а останалите са между 14 и 17. Приблизително същото е и съотношението между момичета и момчета. Регистрираните момичета съответно са почти 1700. 2500 деца пък са снети от отчет. Половината от тях – защото са поправили поведението си, а другата половина – просто защото са станали пълнолетни.

Разпределението по области на броя на тези деца е отчасти изненадващо. Като изключим столицата и областите Пловдив и Варна, останалите, които се нареждат сред първите 6, са Пазарджик, Велико Търново и Стара Загора – всички те, заедно с Варна, с над 400 деца, водени на отчет през годината. В Пловдив те са 660, а в столицата – 1100. Под 90 регистрирани случая има единствено в Силистра и Кърджали.

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През годините

От над 10 500 малолетни и непълнолетни, водени на отчет в детска педагогическа стая през 2013 г., до под 7900 през миналата - броят на тези деца постепенно намалява, като много слаб ръст се отчита само между 2017-а и 2019-а.