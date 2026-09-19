Втори ден продължават парламентарните избори в Русия. Според Европейската комисия вотът протича на фона на системни репресии срещу опозицията, липса на реален политически избор и отсъствие на независими наблюдатели.

До сходни заключения стигат и редица неправителствени организации.

Русия гласува за нов парламент за първи път от началото на войната

Това са първите парламентарни избори в страната след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Единствената партия, която се обявява за прекратяване на войната, не беше допусната до участие във вота.

Междувременно председателят на Централната избирателна комисия Ела Памфилова съобщи, че Електронната система за гласуване в Москва е била подложена на мащабна атака през нощта на фона на провеждащите се парламентарни избори в Русия.

По думите ѝ опитите за атаки срещу системата продължават, но не са нарушили работата ѝ. Памфилова заяви, че ситуацията е под контрол и атаките се неутрализират успешно.

Редактор: Цветина Петкова