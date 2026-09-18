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Трусът е бил на дълбочина 98 километра
Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси района около столицата на Чили - Сантяго, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). Трусът е бил на дълбочина 98 километра.
⚠Preliminary info: #earthquake (#sismo) about 30 km NE of #Santiago (#Chile) 1 min ago (local time 13:52:08)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:— EMSC (@LastQuake) September 18, 2026
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Първоначално Европейско-средиземноморският сеизмологичен център съобщи, че земетресението е било с магнитуд 5,0. Няма данни за пострадали или щети.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Светослав Танчев, БТА
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