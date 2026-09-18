Трусът е бил на дълбочина 98 километра

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси района около столицата на Чили - Сантяго, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). Трусът е бил на дълбочина 98 километра.

Земетресение в Турция

Първоначално Европейско-средиземноморският сеизмологичен център съобщи, че земетресението е било с магнитуд 5,0. Няма данни за пострадали или щети.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Светослав Танчев, БТА

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