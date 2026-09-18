Русия настоява Япония да премахне американските ракетни системи „Тайфун“ от своята територия, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Москва не за първи път изразява протест срещу разполагането на системите „Тайфун“ по време на съвместни военни учения този месец между Япония, Австралия и САЩ, заявявайки, че те представляват заплаха за сигурността на Русия, посочва Ройтерс.

Путин на първо посещение на Курилските острови

Захарова спомена протестната нота, изпратена на 3 септември, като заяви, че Япония трябва да я приеме много на сериозно.

„Тайфун“ е система със среден обсег, способна да изстрелва крилати ракети СМ-6 и „Томахок“.

Русия и Япония си размениха поредица протестни ноти през последните седмици след посещение на руския президент Владимир Путин на един от спорните Курилски острови.

Редактор: Цвета Лазаркова