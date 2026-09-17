Шведският премиер Улф Кристершон обяви оставката си, след като лявата опозиция спечели крехко мнозинство в парламента на проведените общи избори. Кристершон е изпратил писмо до председателя на парламента, в което официално е поискал да бъде освободен от поста. Той публикува документа и в социалната мрежа X.

„Оттук нататък председателят на парламента ще ръководи следващите стъпки по пътя към съставянето на ново правителство. За да може тази работа да започне незабавно, с настоящото моля да бъда освободен от задълженията си като министър-председател“, заяви Кристершон.

Mitt brev till talmannen https://t.co/NtSSTVRD5r — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 17, 2026

След оставката на премиера председателят на парламента трябва да започне консултации за излъчването на кандидат, способен да получи достатъчна подкрепа за съставяне на ново правителство.

Социалдемократите печелят изборите в Швеция с минимална преднина

Лявоцентристките опозиционни партии в Швеция спечелиха 176 места на парламентарните избори в неделя, а управляващият десен блок - 173, съобщи днес шведската избирателна комисия след приключване на преброяването на бюлетините, предаде „Ройтерс“.

Очаква се председателят на Шведската социалдемократическа работническа партия Магдалена Андершон да се завърне на премиерския пост след четири години в опозиция. „Шведският народ гласува за това Швеция да върви напред“, каза тя в свое обръщение във Facebook.

Редактор: Цвета Лазаркова