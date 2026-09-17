Двамата лекари от частния медицински кабинет в централния атински квартал „Колонаки“, задържани заради смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, ще бъде бъдат разследвани и за финансови нарушения и пране на пари.

Разследването е разпоредено от бившия заместник-главен прокурор на Върховния съд на Гърция Хараламбос Вурлиотис, който в момента е ръководител на гръцката Служба за борба с прането на пари (ХАМЛА).

18 часа разпити: Двамата лекари отхвърлиха обвинението за убийството на Йоргос Мазонакис

Йоргос Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст по време на плазмофереза – процедура за пречистване на кръвта. Двамата лекари, които са съпрузи, бяха задържани и оставени в предварителния арест в понеделник, след като им бяха повдигнати обвинения за убийство при вероятен умисъл във връзка със смъртта на певеца. И двамата отричат да са извършили нарушение, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Случаят предизвика обществен интерес в Гърция заради широката популярност на певеца. Гръцкият орган за борба с прането на пари има правомощия да запорира имущество на лица, заподозрени в престъплението, и да предава заключенията от своите проверки на прокуратурата.

Редактор: Дарина Методиева