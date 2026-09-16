Двамата лекари, съпрузи, отхвърлиха обвинението в убийство с евентуален умисъл на 54-годишния гръцки певец Йоргос Мазонакис. Те дадоха показания пред разследващ магистрат в рамките на продължило часове заседание.

Припомняме, че Мазонакис почина преди седмица, след като получи сърдечен арест по време на плазмафереза - медицинска процедура, при която кръвната плазма се отделя от останалите компоненти на кръвта. Тя бе извършена в частната клиника на двамата лекари в атинския квартал „Колонаки”.

Процесуалните действия са продължили общо 18 часа. Първа е дала показания лекарката, която е била разпитвана над осем часа, след което пред разследващия магистрат е застанал съпругът ѝ и съобвиняем. Преди началото на разпитите адвокатите на двамата са внесли писмени становища, в които са изложили защитната си теза.

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И двамата лекари са отхвърлили обвинението за убийство с евентуален умисъл чрез бездействие. То бе повдигнато, след като втора експертиза на полицейското звено по съдебна медицина е била представена на разследващия магистрат.

Според информацията в доклада е описана по минути работата на апарата за плазмафереза, включително моментът, в който за първи път се е задействала предупредителната му система. По информация от разследването този момент е настъпил около 50 минути преди лекарите да се обадят на гръцката служба за спешна медицинска помощ. Именно това обстоятелство е било сред ключовите фактори за промяната на обвинението. Първоначално разследването е било за тежко престъпление, свързано с причиняване на смърт вследствие на застрашаване на живота.

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Лекарката е заявила пред разследващия магистрат, че никога не е имала намерение Мазонакис да почине и че е направила всичко по силите си, за да го запази жив. Съпругът ѝ от своя страна е заявил, че по време на инцидента се е намирал в друг свой бизнес и се е върнал след обяд. По думите му той е научил за възникналата спешна ситуация, докато е преглеждал друг пациент, който според изложеното от лекаря, е потвърдил неговата версия за случилото се.

Редактор: Габриела Павлова