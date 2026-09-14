Гръцката прокуратура преквалифицира обвиненията срещу двама лекари във връзка със смъртта на популярния поп певец Йоргос Мазонакис. Работи се по версия за убийство с умисъл.

54-годишният изпълнител почина на 9 септември, след като получи сърдечен арест по време на плазмафереза в частна клиника в Атина, съобщава „Катимерини“.

Първоначално лекарите бяха обвинени, че са изложили пациента на опасност, довела до смъртта му. В понеделник обаче прокуратурата измени обвинението в убийство с евентуален умисъл. Тази правна квалификация означава, че се предполага, че заподозрените са съзнавали възможността действията им да доведат до смърт, но въпреки това са ги предприели. Искането за промяна на обвиненията е направено от адвоката на семейството на певеца Хараламбос Ликудис.

След фаталния случай с Мазонакис: Какво представлява плазмаферезата

Според разследването клиниката е предлагала услуги, свързани с дълголетието и забавянето на стареенето, но не е имала лиценз за извършване на плазмафереза. Процедурата, при която кръвната плазма се отделя, обработва и след това се връща в организма, трябва да се извършва в напълно оборудвани болници. Новата квалификация на обвиненията позволява на властите да поискат и предварителен арест за двамата лекари.

Междувременно хиляди изпратиха Мазонакис в последния му път на погребението му в Атина. На церемонията присъстваха представители на политическия и обществения живот, сред които кметът на Атина Харис Дукас и здравният министър Адонис Георгиадис.

Редактор: Ралица Атанасова