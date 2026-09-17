Иракски гражданин е арестуван в Германия по подозрение, че е планирал ислямистки нападения срещу няколко обекта, сред които и църква. Това съобщи Федералната прокуратура в четвъртък.

Според прокуратурата в Карлсруе 24-годишният мъж е привърженик на радикалната ислямистка идеология, пропагандирана от терористичната групировка „Ислямска държава“. Той е възнамерявал да напада хора, които смятал за неверници.

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Мъжът е обвинен, че се е сдобил с огнестрелно оръжие и е извършил разузнаване на църква в северния германски град Бремен. По данни на прокуратурата храмът е трябвало да бъде първата от няколко набелязани цели.

Заподозреният е задържан в района Барним, в североизточната провинция Бранденбург, недалеч от Берлин.

Той е оставен в предварителния арест и е обвинен в опит за създаване на терористична организация, подготовка на тежък акт на насилие, застрашаващ държавата, както и в нарушение на закона за оръжията.

Според германската Федерална прокуратура заподозреният е успял да привлече един съучастник за планираните нападения. Оттам уточняват, че опитите за привличане на други лица са се провалили.

„Ислямска държава“ контролираше обширни територии в Сирия и съседен Ирак по време на продължителната гражданска война в Сирия. Впоследствие тези територии бяха отвоювани от военна коалиция, водена от американски и кюрдски сили. Въпреки това малки клетки на групировката продължават да представляват заплаха за цивилното население.

През последните години в Германия бяха съдени редица привърженици на „Ислямска държава“. Най-скорошният случай е свързан с двама предполагаеми членове на групировката, арестувани в източния град Дрезден. Те са заподозрени, че между 2016 и 2017 г. са се сражавали в различни подразделения на организацията.

След смъртоносното нападение с автомобил срещу участници в гейпарада в Берлин през юли прокуратурата съобщи, че е бил открит видеозапис, на който маскиран човек, за когото се смята, че е извършителят на атаката, се заклева във вярност на „Ислямска държава“.

Редактор: Георги Иванов