В САЩ Камарата на представителите одобри мащабен законопроект за санкции и мита, чиято цел е да засили икономическия натиск върху Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис, след като беше одобрен от Сената. Това става близо година и половина, след като покойният сенатор републиканец Линдзи Греъм го внесе за разглеждане.

Сенатът на САЩ прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран



Законопроектът срещна съпротива от страна на демократите, според които той предоставя на Тръмп твърде много нови правомощия за налагане на мита, които той би могъл да използва срещу съюзниците на САЩ. Десетки демократи обаче се присъединиха към мнозинството републиканци в подкрепа на мярката.

„Днес е хубав ден за свободата, добър ден за демокрацията. Това е добър ден за една страна, която беше нападната от една жестока нация, която, в противоречие с постигнатото споразумение, получи ядрен материал в замяна на обещанието да зачита суверенитета на Украйна, да зачита територията на Украйна и да зачита демокрацията в Украйна. Те излъгаха. И днес ние направихме крачка напред, за да изпълним обещанието си към Украйна да подкрепим нейния суверенитет, нейната демокрация и нейната територия”, каза конгресменът от Демократическата партия Стени Хойер.



Редактор: Ина Григорова