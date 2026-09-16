Китай е готов да защитава „легитимните интереси“ на Иран на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток. Това заяви китайският външен министър Ван И по време на среща с иранския си колега Абас Арагчи в Пекин, предаде БТА.

„Китай и Иран са ангажирани с всеобхватно стратегическо партньорство. Китай иска да засили диалога и сътрудничеството с Иран и ефективно да защитава легитимните права и интереси на Иран“, заяви Ван И в изявление, разпространено от китайското външно министерство.

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Срещата се проведе малко преди планираното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ в края на септември, където той ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп. Очаква се конфликтът в Близкия изток да бъде сред основните теми на разговорите. Китай е сред основните икономически партньори на Иран и купува значителна част от петрола му, като същевременно е важен дипломатически съюзник на Техеран.

Ван И призова Иран и САЩ „да действат рационално и да проявят въздържане“, както и да се върнат към меморандума за разбирателство, подписан през юни с посредничеството на Пакистан. По думите му е необходимо също да бъдат преструктурирани механизмите за преговори. Китайският външен министър предупреди и за опасността регионалното напрежение да се разпространи към Йемен и Червено море.

Пекин настоява и за предприемането на ефективни мерки за възможно най-бързото отваряне на Ормузкия проток. Според Ван И това е необходимо, за да бъдат гарантирани стабилността на международните енергийни доставки и нормалното функциониране на глобалните вериги за доставки.

Редактор: Ралица Атанасова