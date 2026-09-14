Доналд Тръмп омаловажи съобщенията, че китайски организации са предоставили на Техеран сателитни снимки на военна база в Йордания преди и след ирански удар, при който са убити трима американски войници.

„Знаете ли, когато казват, че Китай ни шпионира, аз казвам, че сте прави, и ние също ги шпионираме. Те по същество правят това, което правим ние“, каза Тръмп.

Инцидентът може да задълбочи напрежението между Вашингтон и Пекин преди планираното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в Белия дом на 24 септември.

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На 17 юли Иран нанесе ракетни удари по военновъздушната база Мувафак Салти в Йордания, където се намират американски сили. Трима войници от американската армия бяха убити. Неназовани американски служители, цитирани в репортажа на „Уорстрийт Джърнъл“, не посочиха замесените китайски организации и не намекнаха, че Пекин е пряко виновен. Китайски служители поискаха доказателства за прехвърлянето на сателитни изображения и отказаха да признаят, че китайски компании са участвали в предоставянето на сателитни изображения на Техеран, съобщи вестникът късно в петък. Тръмп предупреди Пекин да не продава оръжия на Иран, а през май Вашингтон санкционира три китайски сателитни компании за това, че са създали възможности на Иран да извършва военни операции.

Редактор: Цветина Петрова