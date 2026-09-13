Доналд Тръмп обяви, че е предупредил Володимир Зеленски да не бъде атакувано производството на дизел в Русия. В последните месеци Украйна редовно обстрелва петролните рафинерии, но Тръмп обвини Зеленски, че удрял рафинерии само за дизел. Такива няма в Русия. Мотивацията на американския президент вероятно е вътрешнополитическа, пишат анализатори зад Океана.

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В Съединените щати дизелът стигна 6 долара за галон за първи път в историята. Причината е блокадата на Ормузкия пролив и атаките срещу петролната индустрия на Саудитска Арабия. Цената на дизела оскъпява продукцията на американските фермери. Те са важни гласоподаватели за Тръмп.

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Месец преди парламентарните избори американският президент се опитва да посочи причина извън себе си за скъпите горива. "Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо – да спре да удря дизеловото гориво в Русия. Нека удря други цели. Но не и тези за дизел, защото така предизвиква недостиг на гориво. Това не е причинено от Близкия изток, а от ставащото между Русия и Украйна. Разговаряхме с г-н Зеленски по този въпрос. Има множество други цели – нека не удря обектите за дизелово гориво. А той удря точно рафинерии за дизел", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Редактор: Станимира Шикова