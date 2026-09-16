Брюксел се подготвя за ежегодния „Ден без автомобили”. На 20 септември целият район Столичен Брюксел ще бъде временно затворен за движение на моторни превозни средства.

В периода от 09:30 до 19:00 ч. движението по пътищата ще бъде разрешено само за определени превозни средства, сред които градския транспорт, такситата, туристическите автобуси, службите за спешна помощ, автомобилите на комуналните служби, дипломатическите автомобили и превозните средства на хора с увреждания, притежаващи необходимото разрешително за паркиране. За всички останали шофьори движението ще бъде забранено. Навсякъде ще бъде въведено и ограничение на скоростта до 30 км/ч.

Възможни са затруднения в движението преди 09:30 и след 19:00 ч. В някои квартали улиците ще останат затворени за по-дълго заради планирани събития.

Желаещите да пътуват до Брюксел с автомобил могат да използват буферните паркинги. Паркингът в района на Хейзел разполага с места за около 8000 автомобила, като цената е 12 евро на ден. Някои паркинги ще бъдат безплатни в този ден. Останалите буферни паркинги са с по-ограничен капацитет.

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Градският транспорт ще бъде подсилен. Повечето линии на метрото, трамваите и автобусите ще бъдат безплатни за деня. Безплатно ще бъде и пътуването с автобусите на оператора на градския транспорт във Фландрия, в рамките на Брюксел.

На велосипедистите и пешеходците се напомня да спазват правилата за движение. Светофарите, пътните знаци, указанията и правилата за предимство остават в сила. Тунелите ще бъдат напълно затворени, като достъпът до тях ще бъде забранен за велосипедисти и пешеходци.

За „Деня без автомобили” са планирани множество събития. Тази година акцентът пада върху 50-годишнината на метрото. Посетителите могат да разгледат депото или да участват в специална викторина по случай годишнината.

Редактор: Ивета Костадинова