Американското министерство на отбраната призна в публикуван днес доклад за "недостиг" на боеприпаси, свързан с войната с Иран – констатация, която администрацията на Тръмп обаче категорично отказваше да потвърди през последните месеци=

"Разходването на боеприпаси по време на операция "Епична ярост" доведе до недостиг в стратегическите запаси и разкри пречки за индустрията за попълване на боеприпасите“, се посочва в доклада на главния инспектор на Пентагона относно американската операция срещу Иран.

Докладът обаче очертава мерките, предприети от министерството за ускоряване на производството.

Пентагонът оценява разходите за войната с Иран на 25 млрд. долара

Когато през юни медиите съобщиха, че САЩ ограничават използването на ракетите си, по-специално на тези от типа прехващачи, правителството опроверга тази информация, като самият американски президент Доналд Тръмп заяви, че страната разполага с "огромни количества боеприпаси". В началото на месеца американският президент отново написа, че САЩ разполагат с "практически неограничени количества боеприпаси". Според медиите обаче именно този недостиг на боеприпаси е накарал Тръмп да не поднови мащабните атаки срещу Техеран това лято.

Редактор: Цветина Петрова