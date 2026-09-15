Самокатастрофирал лек автомобил затруднява движението по главен път София-Варна, в участъка около разклона за с. Малки чифлик. Произшествието е станало около 22.00ч. По първоначална информация за преглед в Спешна помощ са откарани шофьорът и двете ѝ спътнички.

Двама загинали и двама ранени след катастрофа край Сливен

Леките автомобили се пропускат поетапно, товарните изчакват на място. Причините за произшествието са в процес на изясняване.