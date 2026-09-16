Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване на ефекта от поскъпването на горивата върху транспорта и най-уязвимите граждани. Това заяви премиерът Румен Радев на съвместния брифинг с чешкия си колега Андрей Бабиш.

По думите му нестабилността в Близкия изток оказва негативно влияние върху българската икономика, тъй като повишаването на цените на енергийните ресурси води и до ръст на потребителските цени. „В България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. Но това съвсем не ни успокоява, защото стандартът на живот в България е един от най-ниските в Европа“, заяви Радев.

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Премиерът съобщи, че се разработват конкретни мерки за подпомагане на обществения транспорт, Спешната помощ и училищния транспорт.

Предвижда се подкрепа и за българските граждани, които са най-уязвими от увеличаването на цените. „Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение“, посочи Радев.

Паралелно с това България работи за увеличаване на възможностите за пренос по суша на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа. Според премиера рискът около Ормузкия проток остава и може да затруднява доставките по море.

По темата страната ни води разговори с Европейската комисия и съседните държави, като Радев изрази надежда усилията да дадат резултат в средносрочен план.