Първите две дела по казуса "Баба Алино" ще се гледат в открити съдебни заседания, съобщи Административният съд във Варна. Едното е с дата 14 октомври. Инвеститорът в комплекса “Форест клуб Варна" иска от съда да приеме, че не съществува неизпълнено задължение за спиране изпълнението на строеж „Пет броя едноетажни къщи“, тъй като строителните работи са окончателно приключили и прекъсването на захранването към завършените сгради е незаконосъобразно.

В края на август и началото на септември тази година беше прекъснато подаването на ток и вода в пет постройки. От ВиК Варна и ЕРП север съобщиха, че действат в изпълнение на заповед на кмета на Варна Благомир Коцев от септември 2025 година. Според КУБ обаче прекъсването на водоподаването и електрозахранването към сградите е трябвало да стане, докато са още в етап на изграждане. Към днешна дата те вече са готови.

Забраниха достъпа до 5 имота в „Баба Алино“ (СНИМКИ)

Второто дело, насрочено за 28 октомври е по жалба на “Форест клуб” срещу заповед на директора на РДНСК - Варна за премахването на Трафопост в местността Баба Алино.