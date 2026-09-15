Отбелязахме новата учебна година. Днес 700 хиляди ученици се върнаха в класните стаи, а хиляди учители отново ще поемат най-важната си мисия - да ги подкрепят и да ги водят по пътя на знанието. Днешният ден е най-вълнуващ за най-малките, които за първи път прекрачват прага на класните стаи. С особено вълнение денят посрещат и вече порасналите, за които това е последният училищен звънец, преди да поемат по пътя към висшето образование и желаната професия.

Зрелостниците прекрачиха познатия училищен праг с радост, че им предстои нещо ново и скоро ще забравят за учебните часове, но и с тъга по безгрижието, създадените приятелства и познатото училище. В 51-о училище имаше символично връчване на ключа на знанието - по традиция от най-големите към най-малките ученици. И с обещанието - да пазят ключа и любопитството си.

Наталия и Ана усещат точно тази емоция на последния си 15 септември.

„Като първи и последен учебен ден е много вълнуващо, но и притеснително. Колкото и да искахме да завършим, сега вече не искам”, сподели Наталия.

Властта с послания към учителите и учениците за първия учебен ден (СНИМКИ)

Денят ги кара да се замислят за пътя, който са извървели от 1 клас и усилията, които вече дават плод.



„Много учене, за да имам високи оценки и да отида в престижен университет в чужбина. И след това да се върна тук, разбира се. Искам да се занимавам с политология в Рим”, обясни Георги Тачев.

А в ръцете, с които преди 12 години силно е стискал своя буквар, днес Георги държи ключа към знанието. С който се надява да запали искрата у малките.



„Ще се справя с тази задача. Доколкото знам трябва да го предам на 1 А клас и е много символично за мен. Да знам, че тези деца ги очаква това, през които ние сме минали”, поясни той.

Късметът да носи познанието се падна на малкия Калоян, който прие жеста с леко объркване. Той реши, че с този ключ ще отключи класната стая.

За новобранците в 8 клас, за които последните месеци минаха под знака на кандидатстването, имаше не ключ, а морков.



Освен да утвърди стари традиции, на 15 септември бяха положени и основните на нови. Като това учителите да дойдат с носии.

„Цялата година ще мине под надслов, свързан с българските традиции, залегнали в нашите корени и образование. Смятаме, че това е изключително ценно”, заяви класният ръководител на 5 клас от 51-о училище Мирела Гигова.

♦ За кого удари първият звънец днес?

• За първи път в класната стая влязоха над 55 хиляди първокласници;

• Общо 700 хиляди ученици от цялата страната се върнаха към чиновете, учебниците и уроците след края на лятната ваканция;

• 2322 български училища дадоха тържествено начало на новата учебна година, като спазиха дългогодишните си традиции;



• За децата в следващите първи и втори учебен срок ще се грижат 92 хиляди педагогически специалисти, включително в детските градини и подготвителните класове.

Реформата в образованието: Нулев клас за деца с проблеми с българския език и нов начин на оценяване

♦ И тази година започва със заявка за промени в българското образование. Какви са те?

Още в първия ден на училище, децата се вълнуват и кога ще има ваканции. Една от новостите този път, е че ще има две дълги почивки през пролетта. Първата е пролетната ваканция в началото на април. Втората идва съвсем скоро след това и е за Великден.

Колкото до организацията - образователното министерство анонсира няколко реформи, които ще се случват в бъдеще. До 2028 година учениците ще имат по един учебник по основните разказвателни предмети. Предвиждат се и промени в учебните програми и начина на оценяване. Това обявиха министър-председателят Румен Радев и министърът на образованието при откриването на учебната година в село Раковица, където пожар унищожи основно училище „Христо Ботев. Децата учат в друга сграда. В училището има 24 момичета и момчета от 1 до 7 клас. Властта заяви, че има финансиране за ремонт на сградата и следващата учебна година учениците ще посрещнат новата в новото си училище.

„Ние имаме за цел да сменим досегашния модел - парите следват ученика, с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици някак избутани до 12 клас, а качеството на образованието“, заяви Румен Радев.



Дисциплината, възпитанието и правила в училищата са сред приоритетите.

„Изключително важно също е промяна на учебните програми. Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които

насърчават мисленето“, смята образователният министър Георги Вълчев.

„Само един учебник по български език и литература, само един учебник по история и география. Това е важен елемент децата да имат равен достъп до образование“, добави Радев.

За учителите в малкото училище в село Раковица реформата в образованието е от голямо значение.