Първият учебен ден събра представители на властта в училища в цялата страна, където те отправиха послания към учениците, учителите и родителите. Държавният глава, министри и представители на институциите поздравиха децата за 15 септември и им пожелаха успешна, вдъхновяваща и изпълнена с нови знания учебна година.

Прекрачвайки училищния праг, всяко дете има своята мечта. А когато съберем мечтите на всички ученици, това е мечтата за България, защото вие сте нашето бъдеще. С тези думи държавният глава Илияна Йотова се обърна към учениците от Средно училище „Христо Ботев“ в Русе, където беше гост на откриването на 189-ата учебна година.

„Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото за нас, българите, тази дата не е подвластна на времето и не се забравя“, подчерта президентът. Илияна Йотова посочи, че най-вълнуващ днешният ден е за първокласниците, които днес ще поемат по пътя на познанието и ще чуят за първи път училищния звънец. На всички ученици държавният глава пожела да обичат с цяло сърце и душа България, както може да я обича само един млад човек.

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Снимка: Пресцентър Президентство

„Имаме огромната чест да се намираме в училище на 188 години“, посочи президентът и открои, че именно през училище „Христо Ботев“ в Русе са преминали едни от най-големите български интелектуалци, формирали националното ни самосъзнание – Йордан Йовков, Стоян Михайловски, Цветан Радославов и др.

Илияна Йотова заяви, че преди близо две столетия нашите предци са имали самосъзнанието, че само с образование и подготвени учители може да се върви напред и да се гарантира успехът на България. Президентът посочи, че един от тези всеотдайни строители на нова България е тогавашният министър на просвещението Георги Живков, който настоява, че „трябва да се почне издигането не само на големи, ами на солидни и красиви по архитектура и стил училищни сгради, понеже те именно са и ще бъдат носители и свидетели на нашата култура“.

Държавният глава отбеляза и предизвикателствата, пред които са изправени учителите днес. „Повечето от вашите възпитаници носят по един телефон в джоба, където могат да намерят цялото знание на света. Но не могат да намерят вас“, обърна се държавният глава към преподавателите. „Вие ги приютявате от първия ден, учите ги на човечност и запалвате искрицата в душите им и изпълвате със смисъл думите на мъдреците, че ученикът не е съд, който трябва да напълниш, а образованието е факел, който трябва да запалиш“, посочи президентът.

Снимка: Пресцентър Президентство

Благодарение на традицията и отношението на българина към образованието, 15 септември се превърна в един от най-щастливите и радостни празници за всички ни. Денят, в който българските деца стъпват в училище, честваме всяка година и е очакван с голямо вълнение от деца, преподаватели, родители, баби и дядовци. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на откриването на новата учебна година във Второ основно училище „Христо Смирненски“ в Берковица.

„Много се вълнувам, защото отново на 15 септември прекрачвам прага на училището, в което съм се научила да чета и пиша“, отбеляза Михаела Доцова. Тя изрази благодарност към първата си учителка, госпожа Крумова, за първите думички, които е написала и първите изречения, които се е научила да чете.

Снимка: Пресцентър Народно събрание

Председателят на Народното събрание присъства в първия учебен час на първокласниците. От децата тя разбра, че букварите не са тежки, че училището е място, изпълнено с весел смях и радост и, че там всеки намира свой приятел.

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„Днес е най-големият празник за вас, скъпи първокласници“, обърна се председателят на парламента към най-малките ученици. „Вие за първи път прекрачвате прага на училището, чувате училищен звънец и носите големи раници, пълни с много книги и учебници“, посочи Михаела Доцова. Тя добави, че малките правят първите си стъпки в училище пред щастливия поглед на майките си и изпълнения с гордост поглед на бащите си. „Мечтайте, вярвайте, учете всеки ден и дръжте за ръка вашите учители, защото те са тези, които ще ви поведат по пътеките на знанието“, пожела председателят на Народното събрание на учениците.

Снимка: Пресцентър Народно събрание

Към по-големите деца Михаела Доцова се обърна с думите, че днес те отново прекрачват прага на училището малко по-високи, по-знаещи и по-мъдри. „Учете всеки ден, за да придобивате повече мъдрост и знания и макар изкуственият интелект и технологиите да са доста по-интересни, никога не забравяйте, че технологиите са само средства, а силата е във вашите умове“, заяви тя. „Дерзайте, учете всеки ден и колкото повече мечтаете, толкова по-големи ще са вашите успехи, не поставяйте граници пред себе си, защото вие можете да прескочите всяко едно препятствие“, добави председателят на парламента.

Михаела Доцова отбеляза, че професията на учителя е мисия и че благодарение на българските учители, които създават достойни и знаещи личности, обществото ни върви напред. „Поклон пред вас и вашите знания, умения и способност да създавате хора“, добави тя.

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Председателят на Народното събрание поздрави присъстващите в двора на Второ основно училище „Христо Смирненски“ в Берковица с думите: „Честит празник, честита нова учебна година, знам, че след една година всички ние ще бъдем далеч по-мъдри и знаещи!“. Тя разговаря с ученици от четвърти клас и отговори на техни въпроси за годините, в които самата тя е била възпитаник на училището. Председателят на парламента влезе в класната стая, където е научавала нови неща и разговаря с класния си ръководител и младите му възпитаници.

На откриването на учебната година присъстваха кметът на Берковица Радослав Найденов и представители на местната власт, а децата и учителите бяха благословени от Негово Високопреподобие архимандрит Антим.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова откри новата учебна година в 59. СУ „Васил Левски“ в София. Тя поздрави учениците, учителите и родителите и им пожела успешна, вдъхновяваща и изпълнена с нови знания учебна година. 59. СУ „Васил Левски“ е част програмата на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ срещу ранното отпадане на ученици от образователната система.

„Може би най-важното послание е какво ни дава училището и съответно образованието. То ни дава шанс и възможност за по-добър живот. Не само да имаме по-добри доходи, но да бъдем много по-щастливи“, каза министър Ефремова.

Снимка: Пресцентър на МТСП

Тя насърчи учениците да използват пълноценно времето си в училище, да се възползват от възможностите за обучение и извънкласни занимания и да изграждат приятелства, които да запазят и развиват през годините.

В края на тази учебна година училището ще изпрати първия си випуск дванадесетокласници. „Когато дойде денят, в който те ще получават дипломите си, искам да получа специална покана, за да мога да ги изпратя заедно с вас и да им обещая, че ще им помогна да си намерят работа. Защото работата е това, което със сигурност ще подобри начина им на живот“, обърна се министърът към директора на училището Севил Реджебова.

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По думите ѝ доброто образование е една от най-важните предпоставки за успешната професионална реализация на младите хора. Именно затова политиките на Министерството на труда и социалната политика са насочени към създаването на възможности за придобиване на знания, умения и практически опит и към плавния преход от образование към пазара на труда.

„Скъпи деца, не забравяйте, че най-важният инструмент за това да имате добър живот е да имате добро образование“, каза министър Ефремова в края на обръщението си към учениците.

Снимка: Пресцентър на МТСП

Министърът благодари на учителите за тяхното търпение и всеотдайност и за усилията им да откриват и развиват талантите на децата. Към родителите тя отправи призив да се доверяват на учителите, да подкрепят децата си и да учат заедно с тях.

Темата за смисъла от образование, подкрепа за децата и създаване на условия за тяхната успешна реализация беше във фокуса и на участието на заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска в откриването на учебната година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Мало Конаре, община Пазарджик. Училището също е част от програмата на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

„Образованието е път към увереността, самостоятелността и успешната реализация на младите хора. Именно затова създаването на равни възможности за всяко дете и подкрепата за неговото развитие са важна обща задача – на училището, семейството и институциите“, заяви зам.-министър Клисурска.

Обещавам да намерим най-добрата сграда, която да съответства на условията за провеждане на нормален учебен процес. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който отправи приветствие към учениците, учителите и родителите по време на откриването на новата учебна година в 35-о Средно езиково училище "Добри Войников", чийто възпитаник е и самият той.

Снимка: БГНЕС

„За мен е особена гордост да се върна отново тук – в 35-о училище, което съм завършил преди 41 години“, каза вицепремиерът и финансов министър.

Преди това директорката Величка Петрова поздрави от името на екипа на 35-о училище учениците и родителите по повод началото на новата учебна година. Петрова съобщи, че съвместно с районната администрация правят всичко необходимо да намерят най-подходящата сграда, която временно да приюти учениците и учителите докато тече планираният ремонт на училищната сграда. „Ще търсим съдействие и от г-н Донев“, каза директорката.

„Разбрах от думите на г-жа Петрова, че това е последната учебна година тук, в училището, преди неговия ремонт. Обещавам да намерим най-добрата сграда, която да съответства на условията за провеждане на нормален учебен процес“, увери министър Донев. В заключение той пожела успешна и ползотворна нова учебна година

Министърът на енергетиката Ива Петрова откри учебната 2026/2027 година в Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“ - Раднево. Тя отправи към учениците послание да съхранят интереса си към всичко ново и непознато и да не се страхуват от грешки по пътя към професионалното си развитие: „Машините ще стават по-интелигентни, технологиите - по-сложни, а индустрията ще има нужда от хора, които разбират тази промяна и я превръщат в работещи решения“. В този смисъл министър Петрова подчерта значението на професионалното образование и открои практическата стойност на знанията, които децата получават в гимназията.

Снимка: Пресцентър МЕ

„Не бързайте просто да завършите. Използвайте тези години, за да станете добри в нещо, което ви е интересно. Защото когато човек разбира как работи една система и има смелостта да я направи по-добра, вече има много повече от професия – има възможност да променя света около себе си“, каза Ива Петрова. Тя благодари на учителите за ролята им в подготовката на младите хора и за подкрепата да открият собствена посока и да повярват във възможностите си.

Снимка: Пресцентър МЕ

Сред гостите на официалното откриване на учебната година бяха също заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков, изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Илия Илиев и изпълнителният директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД инж. Румен Янков.

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България повече от всякога има нужда от млади хора с техническо мислене и добра професионална подготовка, така че да бъдат не само потребители на технологии, а тези, които ги създават. С тези думи министърът на отбраната Димитър Стоянов се обърна към учениците от Професионалната гимназия „Васил Левски“ в Мездра на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година. Това е второто посещение на министъра в учебното заведение, където преди три години, проведе „Час по родолюбие“.

Снимка: Пресцентър МО

В словото си днес министър Стоянов подчерта, че обучението в реална среда в гимназията е пример за моста, който трябва да съществува между образованието, бизнеса и пазара на труда. В обръщението си към учениците и учителите министърът постави акцент върху развитието на технологиите, изкуствения интелект и автоматизацията.

Наред с професионалната подготовка, много важни са личните качества, допълни той: „Има нещо по-важно от професионалните умения. Това са почтеността и достойнството. Затова моят апел към вас, скъпи ученици, е да бъдете преди всичко достойни хора“. „Помнете, че бъдещето на една държава започва именно от тук - от училището“, каза министър Стоянов.

Снимка: Пресцентър МО

Директорът на гимназията Мирослав Павлов припомни, че преди три години именно тук е поставено началото на инициативата „Урок по родолюбие“ с тогавашния министър на отбраната Димитър Стоянов, която впоследствие е получила голям отзвук в страната. Пред гостите той представи първата за България нова кредитна система в професионалното образование – „Career Credit System“, която чрез личен образователен паспорт проследява натрупаните знания, практически умения, доброволчество и спортни постижения на учениците.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов разгледа част от учебната база на гимназията, която включва кабинети, възстановен физкултурен салон, фитнес зала, учителска стая и разговаря с преподавателския състав. Той връчи на директора почетен плакет на министъра на отбраната и се разписа в почетната книга на училището. На училищната библиотека бяха подарени книги на историческа тематика.

Снимка: Пресцентър МО

По-късно пред медии в отговор на въпрос на журналисти той съобщи, че висшите военни училища са попълнили местата си за настоящата учебна година. „Вече има реален подбор, тъй като за място се борят двама или трима кандидати, а някъде и повече, в зависимост от специалността“, каза министър Стоянов.

На откриването на учебната година присъстваха още областният управител на област Враца Росен Михайлов, кметът на Община Мездра Иван Аспарухов, началникът на РУО – Враца Лорета Колева, представители на НКЖИ, МВР и др.

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Редактор: Ивета Костадинова