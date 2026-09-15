Необичаен първи учебен ден във видинското село Раковица. Четири години след като единственото училище в община Макреш изгоря заради удар от мълния, учениците продължават да влизат в клас във временна сграда.

Новата учебна година в Основно училище „Христо Ботев“ беше открита в присъствието на премиера Румен Радев и министъра на образованието Георги Вълчев.

Училището в село Свидня ще посрещне отново първокласници в обновена сграда

Общо 24 деца ще учат в Раковица през тази година. Те идват от седем населени места в района. Сред тях са и трима първокласници, които днес за първи път прекрачиха училищния праг.

След дългото чакане през лятото на тази година правителството одобри над 820 000 евро за ремонт на изгорялата сграда. Очакванията са възстановителните дейности да приключат навреме и през следващата учебна година децата да се върнат в обновения си училищен дом. Дотогава 24-мата ученици ще продължат занятията във временните класни стаи.