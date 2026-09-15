Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на новата учебна година в русенското училище „Христо Ботев“.

„Няма българска душа и сърце, които дълбоко в себе си да не са запечатали тази дата - 15 септември. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето - тя не се забравя“, каза Йотова.

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„Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България“, заяви държавният глава.

Церемонията в училището включваше посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първия училищен звънец.

Гимназия „Христо Ботев“ е сред учебните заведения с най-дълга история в Русе. Сред нейните възпитаници са акад. Михаил Арнаудов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Димитър Баларев и писателят Йордан Йовков. През годините сред преподавателите в училището са били Стоян Михайловски, Цветан Радославов, Карл Шкорпил и Луи Айер.

По-късно днес президентът ще участва в официалното откриване на бюст-паметник на княз Александър I Батенберг на едноименния площад в Русе.

Снимка: БТА

В церемонията ще участват представители на държавната и местната власт, Русенската света митрополия, Общинският духов оркестър и Младежкият гвардейски отряд. Сред специалните гости ще бъде Ангелика Солвей, представител на германска благородническа фамилия, която по майчина линия е свързана с династията Батенберг.

Програмата на Илияна Йотова в Русе ще продължи с посещение в Международния младежки център. Там президентът ще се срещне с представители на Младежкия парламент, които ще представят дейността и инициативите си. Очаква се разговорът да бъде посветен на перспективите пред младите хора и участието им в обществения живот.

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Редактор: Георги Иванов