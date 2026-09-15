Трябва да променим системата на оценяване, която все още изисква наизустяване на огромен материал. Ако се вгледаме в изпитните материали, индивидуалното присъствие и решаването на задачи на базата на усвоен материал е някак в периферията. Това заяви в ефира на „Денят на живо” бившият министър на образованието проф. Сергей Игнатов.

По думите му промяната в системата на оценяване ще промени и начина на преподаване. „Два пъти съм бил министър. Още първия път, през 2009 г., организации, главно майки, идваха и искаха да се промени системата на оценяване от 2 до 6. Смятам, че първата задача не е да променим това. Важно е първо да определим какви цели ще си поставим и какво трябва да знае един млад човек, завършвайки българското образование“, заяви проф. Игнатов.

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Той коментира, че това, което трябва да се направи, е системата на външното оценяване наистина да дава картина за това какво се случва във всяко едно българско училище. „Децата ни са претоварени, тъй като има стремеж да наливаме в главите им всичко. Науката се развива с бясна скорост във всички направления и ние искаме те да получат всичко това. Обратно - те трябва да учат основни неща и да ги практикуват“, заяви той.

По повод решението си да стане част от инициативния комитет в подкрепа на Андрей Гюров проф. Игнатов обясни, че го е взел, защото споделя сходни виждания с него по редица въпроси, свързани с развитието на България.

„Всички вярваме в това, че България трябва да принадлежи на свободния свят, на демократичния сят и да бъде не просто член на ЕС, а да бъде активен член, за да седи на масата, където се вземат решения“, посочи бившият министър на образованието.

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Редактор: Ивета Костадинова