Мъже на 61 и 56 години са загиналите при тежката катастрофа от вторник на път II-53 между Сливен и Ямбол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен. Сигналът за инцидента е подаден около 14:35 часа, предаде кореспондентът на БТА в Сливен. Произшествието е станало на около 200 метра преди разклона за село Гергевец, като са се сблъскали три автомобила.

Двама загинали и двама ранени след катастрофа край Сливен

При катастрофата са пострадали още двама души. Единият е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен без опасност за живота.

Третият автомобил от верижната катастрофа е с материални щети, но в него няма пострадали.

Причините за катастрофата все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Ралица Атанасова