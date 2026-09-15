Българската народна банка одобри Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска за членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на Българската банка за развитие. Одобрението е дадено съгласно Закона за кредитните институции и Наредба №20 на БНБ. Необходимите документи за вписване на промените вече са подадени в Търговския регистър.

Тримата са избрани след първата открита конкурсна процедура за членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на ББР. Те ще заемат местата на Ивайло Московски, Цанко Арабаджиев и Теодора Пешева, чието освобождаване е решено от Надзорния съвет на банката.

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Ангел Найденов и Костадин Каранлъков имат над 30 години професионален опит в банковия сектор. Найденов е заемал ръководни позиции в търговски банки, като опитът му включва още вътрешен одит и счетоводство. Каранлъков е работил основно в областта на кредитирането и счетоводството и е бил член на Управителния съвет на търговска банка. И двамата са магистри по „Счетоводство и контрол“ от УНСС.

Надя Кошинска също има над 30 години опит във финансовия и банковия сектор. Тя започва професионалната си кариера в Българската народна банка в дирекция „Икономически и монетарни анализи“, а впоследствие работи в областта на корпоративното кредитиране и кредитирането на малки и средни предприятия. Кошинска е била член на Управителния съвет на търговска банка и също е магистър по „Счетоводство и контрол“ от УНСС.

Редактор: Ралица Атанасова