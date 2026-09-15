Предстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мегаструктура, а се съсредоточаваме върху мерките. Трябва да анализираме риска и да вземем превантивни мерки. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в студиото на „Здравей, България” по NOVA.

„На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще се направи, ще бъде в Транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде събрана на едно място – да се обработва, да се създадат „рискови профили” и на базата на тях информацията да тече към необходимите институции”, обясни министърът.

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„Когато системата отчете, че нарушителят е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове”, заяви Пеев.

Той обясни, че министерството възнамерява да бъдат поставени електронни знаци по пътищата, които да показват кой нарушава правилата. „Информацията ще отива към системата и ще показва на полицаите кой да бъде спрян и така те ще спират конкретните нарушители, а не кампанийно - както до момента”, обясни Пеев. В допълнение ресорният министър каза, че информация от тази система ще бъде подавана към НАП и Агенция "Митници".

Пеев допълни, че предвиждат да се увеличат участъците с измерване на средна скорост, тъй като и от МТС искат по-добра свързаност в страната. „България страда от липсата на вертикална свързаност между северната и южната част на страната. Искаме да направим още мостове около Дунав – да дублираме тези край Русе, както и да бъде изграден още един край Силистра”, заяви той. Пеев допълни, че обмислят разширяване на „Тракия” с още една лента на критичните места, където е най-натоварено и релефът позволява.

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„Нужно е изграждането на жп линия Лесово-Ямбол. Трябва да мислим за път между Видин и Кулата. Обмисля се разширяване на Околовръстното шосе край София, създаване на още един тунел край „Петрохан”, както и път между Русе и Маказа. Магистрала „Черно море” е много важна – освен да свързва Варна и Бургас, заложено е и разширяване близо до Малко Търново”, обясни той.

По темата с вандалските прояви върху новите влакове на БДЖ, Георги Пеев заяви, че те са на хората и трябва да се пазят. „На най-натоварените гари имаме представители на Жандармерията, които да следят за реда. При наличие на нарушение – се налагат санкции. Работим върху програма, която да засили контрола”, уточни министърът.

Относно цените на горивата Пеев подчерта, че е заложена мярка, която да подпомогне товарните шофьори. „От 2 до 17 септември те могат да подадат заявления, с които да получат помощ. Държавата реагира максимално бързо. Очаквам минимални намаления занапред”, каза в заключение той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев