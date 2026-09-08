През август новите електрически мотриси бяха пуснати в експлоатация, а само дни по-късно върху две от тях се появиха графити. Първият случай беше в Благоевград, а вторият – в Перник.

От БДЖ заявиха, че ще предприемат мерки за опазването на влаковете отвън, особено на местата, на които композициите престояват през нощта.

Оказа се обаче, че проблемът не е само отвън. Има сигнали и за лоша хигиена и замърсяване вътре в самите вагони.

„Най-често в тях се оставят храна и бутилки, разливат се течности по пода, замърсяват се седалките и неправилно се използват тоалетните. Висчко това предполага допълнително време и ресурси за почистване”, посочи ръководителят на отдел "Сигурност" при "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД Ивайло Харалампиев.

Втори нов влак стана обект на вандализъм в Перник

Той разказа, че преди няколко дни била обрисувана вътрешна стена на една от новите мотриси с маркер. Имало и опит за отнемане на част от стъклена преградна стена, но извършителите не могли да я демонтират. „Ако служителите не го бяха забелязали, това можеше да доведе до сериозен инцидент”, смята Харалампиев.

В новите влакове има и вътрешно, и външно видеонаблюдение. „Записите са предадени на МВР и извършителите на вандалски актове ще бъдат установени”, добави ръководителят на отдел "Сигурност" при "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

По време на движене на влака има превозна бригада, която следи за поведението на пътниците. Състои се от началник и двама - трима кондуктори. Когато те установят замърсяване, налагат глоба от 5 евро.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

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Редактор: Дарина Методиева