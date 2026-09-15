Националният статистически институт представи данните за инфлацията за август. Месечната е 0.6%, а годишната - 5.1%. Инфлацията е измерена чрез Индекса на потребителските цени (ИПЦ), като месечната инфлация се отнася за август 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2026 г. спрямо същия месец на предходната година.

През август 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (5.5%), „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0.9%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0.8%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%). Намаление е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (-2.0%), „Здравеопазване“ (-0.4%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.1%).

През август 2026 г. месечното изменение на цените на основните хранителни продукти по групи е: „Мляко, млечни продукти и яйца“ (0.7%), „Месо, субпродукти и месни продукти“ (0.4%) и „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“ (-0.3%).

ЕЦБ предупреждава: Инфлацията може да се окаже по-висока от очакваното

Индекс на потребителските цени

През август 2026 г. месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация за август 2026 г. спрямо август 2025 г. е 5.1%. Инфлацията от началото на годината (август 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.3%

Средногодишната инфлация за периода септември 2025 - август 2026 г. спрямо периода септември 2024 - август 2025 г. е 5.0%.

Месечна инфлация

Според ИПЦ през август 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

- „Транспорт“ - увеличение с 5.5%;

- „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.9%;

- „Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.8%;

- „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.8%;

- „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%;

- „Развлечения, спорт и култура“ - увеличение с 0.2%;

- „Информация и комуникация“ - увеличение с 0.2%;

- „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.1%;

- „Образователни услуги“ - увеличение с 0.1%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

- „Облекло и обувки“ - намаление с 2.0%;

- „Здравеопазване“ - намаление с 0.4%;

- „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 0.1%.

Без промяна остават цените на услугите в група „Застрахователни и финансови услуги“.

През месец август 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: зеле - с 5.7%, зрял лук - с 5.6%, бира - с 3.8%, замразена риба - с 2.9%, нискомаслено прясно мляко - с 2.2%, ябълки - с 2.2%, минерална вода - с 2.2%, ракии - с 1.8%, прясна и охладена риба - с 1.7%, малотрайни колбаси - с 1.4%, кашкавал - с 1.4%, кафе - с 1.4%, сирене - с 1.3%, зелен фасул - с 1.3%, маслини - с 0.9%, захар - с 0.8%, олио - с 0.7%, пипер - с 0.7%, сол - с 0.7%, вина - с 0.7%, месо от едър рогат добитък - с 0.6%, бял хляб - с 0.4%, маргарин - с 0.4%, кайма - с 0.3%, пълномаслено прясно мляко - с 0.3%, плодови сокове - с 0.3%, свинско месо - с 0.2%, брашно - с 0.2%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: дини и пъпеши - с 19.5%, други пресни зеленчуци (тиквички и патладжани) - с 10.8%, домати - със 7.8%, цитрусови плодове - с 6.8%, картофи - с 6.2%, праскови и кайсии - с 5.9%, краставици - с 4.9%, гъби - с 3.8%, зрял чесън - с 2.7%, сухи сладкарски изделия - с 2.5%, зърнени закуски - с 2.2%, сладолед - с 1.9%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 1.8%, леща - с 1.3%, банани - с 1.0%, зрял боб - с 0.9%, газирани напитки - с 0.6%, оцет - с 0.5%, кисели млека - с 0.5%, месо от домашни птици - с 0.4%, хляб „Добруджа“ - с 0.3%, извара - с 0.3%, ориз - с 0.2%, млечни масла - с 0.2%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: винетки - с 30.0%, дизелово гориво - с 13.5%, международни полети - с 11.2%, метан за ЛТС - с 4.1%, хотели във ваканционни центрове и курорти - с 4.0%, бензин А95Н - с 4.0%, бензин А100Н - с 3.4%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 3.1%, централно газоснабдяване - с 2.9%, куриерски услуги - с 2.0%, пелети - с 1.9%, продукти за лична хигиена - с 1.8%, въглища - с 1.3%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.2%, прахове за пране - с 0.9%, принадлежности за ЛТС - с 0.7%, дърва за отопление - с 0.7%, козметични продукти - с 0.7%, големи готварски уреди - с 0.6%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 0.6%, услуги на ресторанти - с 0.6%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 0.5%, перални и сушилни машини - с 0.4%, цигари - с 0.3%, хладилници - с 0.3%, прахосмукачки - с 0.3%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: обувки - с 3.4%, съдомиялни машини - с 2.1%, почистващи и дезинфекционни препарати - с 1.6%, облекло - с 1.4%, климатици - с 1.1%, продукти за градината - с 0.2%, цветарство - с 0.2%, гуми за ЛТС - с 0.2%, телевизори - с 0.2%, резервни части за ЛТС - с 0.1%, и други.

Регистрирано е увеличение на цените на лекарските услуги - с 0.9% и на стоматологичните услуги - с 0.6%, а намаление е отчетено при лекарствените продукти - с 0.7%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (август 2026 г. спрямо август 2023 г.) е 12.9%, а за последните пет години (август 2026 г. спрямо август 2021 г.) е 43.2%.

Индекс на цените за малката кошница

През август 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е -0.1%, а годишното изменение за август 2026 г. спрямо август 2025 г. е 1.7%.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

- хранителни продукти - намаление с 0.2%;

- услуги - увеличение с 0.1%.

Без промяна остават цените на стоките в група „нехранителни стоки“.

Редактор: Цветина Петрова