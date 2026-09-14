Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се съгласили да прекратят ударите по енергийната инфраструктура на другата страна.

„Украйна се съгласи да не нанася удари по руски енергийни обекти. Русия се съгласи да направи същото! Покачването на цената на дизела в световен мащаб е причинено основно от войната между Русия и Украйна, а не от Иран“, написа Тръмп в Truth Social.

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Изявлението идва ден след като американският президент публично призова украинския си колега Володимир Зеленски да прекрати атаките срещу руски петролни рафинерии и друга инфраструктура, свързана с производството на дизелово гориво. Тръмп аргументира искането си с недостига на дизел на международните пазари и рязкото поскъпване на горивото.

През последните месеци Украйна засили ударите с дронове с голям обсег срещу руски петролни рафинерии. Атаките ограничиха част от производствения капацитет на Москва и допринесоха за недостиг на горива в Русия. Киев определя петролната инфраструктура като легитимна военна цел, тъй като приходите и продукцията от сектора подпомагат руските военни действия.

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Москва от своя страна приветства призива на Тръмп за спиране на украинските удари по енергийните обекти. Кремъл обаче оспорва тезата му за причините за глобалното поскъпване и посочва напрежението в Персийския залив като основен фактор за нестабилността на енергийните пазари.

Редактор: Цветина Петкова