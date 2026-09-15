Ролята на учителите далеч не се изчерпва с предаването на знания. Вдъхновението, личният пример, общуването и способността да се провокира интересът на учениците са сред най-важните фактори за изграждането на младите хора. Около това се обединиха актрисата Мария Статулова и поетът Добромир Банев.

Банев поздрави NOVA за инициативата „Бъднина“ и постави акцент върху връзката между учители и ученици.

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„Важно е за мен учителят да може да задържи вниманието на ученика. Това може да стане с провокиране на интереса на ученика, да бъде по-скоро негов приятел и да му дава пример за това да бъдем повече човеци, защото в това подрастващо поколение по-скоро емпатията липсва“, заяви поетът.

По думите му учениците понякога остават прекалено фокусирани върху конкретно поставената задача и не проявяват достатъчно инициатива. Според него това може да се промени чрез по-добра комуникация между децата и техните учители.

„Учениците са малко теснолинейни и не проявяват достатъчно инициатива към задачата, която е поставена. Това може да се изгради чрез комуникацията между ученици и учители“, посочи Банев.

За актрисата Мария Статулова думите имат особена сила, защото могат да носят енергия и да влияят върху начина, по който младите хора гледат на света.

„Думите са важни, защото те носят енергия. Важни са и мечтите на хората. Затова децата трябва да бъдат вдъхновени и да мечтаят“, каза Статулова.

Тя подчерта и значението на изкуството в образованието. Според нея противопоставянето му на точните науки и подценяването на неговата роля е сериозна грешка.

„Подценяването на изкуството спрямо точните науки е огромна грешка. То е причината за съществуването на този свят“, заяви актрисата.

Добромир Банев също акцентира върху необходимостта младите хора да получават подкрепа и стимул в развитието си. „Винаги е хубаво да има човек, който да те стимулира да вървиш напред“, каза поетът.

В края на разговора двамата отправиха своите пожелания към учениците и учителите.

Мария Статулова пожела на най-малките да запазят любопитството и въображението си и да приемат училището като място, където могат да откриват нови знания. „Да имат жажда за знания и да има любов между ученици и учители“, пожела актрисата.

Добромир Банев също постави акцент върху близостта между учители и ученици. „Да виждат приятели в лицата на своите учители и светла бъднина за всички“, пожела поетът.

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Редактор: Георги Иванов